Hnutí ANO zrušilo místní organizaci Brno-sever. Dlouhodobě nefungovala

Brno – Celostátní předsednictvo hnutí ANO na svém středečním jednání zrušilo svou místní organizaci Brno-sever. Podle krajského manažera hnutí Davida Aleše místní organizace dlouhodobě nefungovala. „Členové si rok nebyli schopni zvolit své vedení. Neuskutečnil se také žádný usnášeníschopný sněm," vysvětlil důvody k rozpuštění Aleš.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Loni v lednu vypršel předsednický mandát v místní organizaci Brno-sever Barboře Maťákové. Ta na jaře v roce 2015 byla tři měsíce starostkou Brna-severu. Následně ji v červnu po změně koalice v městské části vystřídal Martin Maleček ze Sdružení občanů Lesná.

V místní organizaci na severu Brna zůstalo jedenadvacet členů. Za hnutí se do zastupitelstva městské části dostalo šest členů. „Rádi bychom místní organizaci Brno-sever v co nejkratším čase obnovili. Přivítáme nové zájemce o vstup do hnutí, které zajímá dění v jejich městské části, v Brně a celém Jihomoravském kraji," dodala krajská předsedkyně hnutí Taťána Malá.

Podle krajského manažera strany Aleše rušení dalších místních organizací na jižní Moravě nehrozí. „O dalších problémech nemáme hlášení," řekl Aleš.