Hollan jako Hitler. Aktivisté vyvěsili na maketu Německého domu fotku náměstka

Brno /FOTOGALERIE/ – Velká fotografie brněnského náměstka primátora Matěje Hollana (Žít Brno) se v sobotu dopoledne objevila na instalaci na Moravském náměstí, která je centrem festivalu Meeting Brno. Plakát vyvěsili aktivisté z hnutí Slušní lidé. Na videu, které publikovali na sociální síti, označili Hollana za neonacistu.

Aktivisté se ohradili proti instalaci, která stojí v místech bývalého Německého domu. "Češi ani Moraváci nemohli za druhé světové války kolem Německého domu projít, aniž by nezahajlovali, jinak byli zbiti. Hemžilo se to tady hákovými kříži a na domě visel velký portrét Adolfa Hitlera. Dnešní vedení Brna tady postavilo lešení, které dům znázorňuje. Jako protest proti takovému konání jsme na lešení pověsili fotku, jako byla dřív Hitlerova, novodobého neonacisty Matěje Hollana, který se omlouvá Němcům za odsun a v bývalé věznici na Cejlu staví pomníky gestapákům," vysvětlil na videu (na Facebooku najdete zde) šéf Slušných lidí Zdeněk Pernica důvody pověšení plakátu.

Redaktoři Brněnského deníku Rovnost jako první informovali programovou ředitelku multižánrového festivalu Meeting Brno, jehož hlavním místem setkávání je právě instalace na Moravském náměstí, Kateřinu Tučkovou. Ze zprávy byla překvapená a přislíbila vyjádření v nejbližší době. Podle ní jde totiž o citlivé téma.

Odpoledne se redakci podařilo kontaktovat i náměstka Matěje Hollana. "Gratuluji Slušným lidem, že se na podruhé trefili. Minule zakryli růžový tank Davida Černého, protože si mysleli, že protestují proti mně a Němcům, ale on to byl symbol svobody a odchodu okupantů," reagoval na vyvěšení své fotografie Hollan.

Podle něj bude město navzdory protestům hnutí pokračovat v podpoře festivalu Meeting Brno i v dalších letech. "Ukazuje minulost měst takovou, jaká byla, a budeme pokračovat, i když se to těmto holohlavým hochům a komunistům nelíbí. Letošní Meeting Brno byl zaměřený na pozvání židovských rodin Tugendhatů, Löw-Beerů a Stiassnych. Tyto rodiny musely utéct z Brna před nacismem. A teď jich na naše pozvání do Brna přijelo přes sto deset. Potomci emigrantů byli nadšení. Věřím, že se do Brna budou vracet. Chápu, že proti nim Slušní lidé protestují, byli to totiž nejen Židé, ale také Němci. A kdo mluví německy, je pro některé nacista, na židovský původ to neuhraje," zaironizoval náměstek.

Podle mluvčího brněnských strážníků Jakuba Ghanema se o svěšení fotografie z instalace postarají organizátoři Meetingu Brno. "Spojili jsme se s pořadateli festivalu, kteří nám řekli, že konstrukci považují za místo, kde se ve veřejném prostoru může každý vyjádřit. Podobiznu podle svého vyjádření odstraní sami, my v této věci nemůžeme zasáhnout," uvedl Ghanem.

Slušní lidé, nebo pravicoví extremisté?

Hnutí Slušní lidé samo sebe na internetu prezentuje jako politickou organizaci namířenou proti islamizaci Brna a proti hnutí Žít Brno. Antifašistická organizace Antifa přitom uskupení považuje za krajně pravicové.

Fotografie Hollana si v sobotu na náměstí všímali kolemjdoucí lidé, kteří přišli povětšinou na jednu z akcí festivalu Meeting Brno Piknikfest. "Myslím si, že mezi Slušnými lidmi je několik neonacistických tváří. Ironicky řečeno, důvěryhodnější a slušnější obličeje jsem už dlouho neviděl. Jakkoli rozhodně nejsem příznivcem náměstka Hollana, Slušní lidé by si měli zamést před vlastním prahem," řekl kolemjdoucí muž, který si ale nepřál uvést jméno.