Hollan: Měření rychlosti v tunelech pro nás teď není priorita

Brno – Ještě loni v prosinci chtěli představitelé magistrátu zavést v brněnských tunelech měření rychlosti. Měřit se mělo v Pisáreckém nebo Královopolském tunelu. V současnosti mají jiný názor. „Momentálně jsou jiné priority, toto téma proto aktuálně neřešíme,“ vzkázal náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan.

Přesně pět let už jezdí řidiči skrz Královopolské tunely.Foto: DENÍK/Lenka Jebáčková

Podle studie, kterou si magistrát nechal před časem zpracovat, v tunelech řidiči jezdí velmi rychle. „Obecně je možné říct, že z deseti řidičů tři neví, co jsou pravidla silničního provozu, a nebo je nehodlají respektovat. Na padesátce jezdí stovkou, na osmdesátce skoro dvoustovkou,“ popsal loni důvody, proč o úsekovém měření představitelé města uvažují, vedoucí odboru dopravy Vladimír Bielko.

Do výběru měřených úseků chtěli tunely zařadit také policisté. „Plánujeme to už dlouhodobě, ale nebude to možné dřív než za rok,“ sdělila loni policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Jenže v současnosti nemají policisté v tunelech čím měřit. „V tunelech zatím žádné zařízení pro měření rychlosti nainstalované není,“ vysvětlil další policejní mluvčí Bohumil Malášek.