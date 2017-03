Hrdost Brňanů? U lidí vede Špilberk, noční rozjezdy i hokejová Kometa

Brno /INFOGRAFIKA/ - Na co mohou být Brňané hrdí? Redaktoři Brněnského deníku Rovnost se na to zeptali stovky lidí. Výsledky ukazují, že si lidé nejvíce cení památek, vyzdvihují také systém hromadné dopravy s nočními rozjezdy, přírodu a parky, vysoké školy nebo divadla.

Brněnský hrad Špilberk. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Z konkrétních historických památek zmiňovali nejčastěji hrad Špilberk společně s přilehlým parkem. „Výsledek průzkumu nás velmi těší, vážíme si velkého zájmu o tuto brněnskou dominantu. Správa Špilberku s sebou nese odpovědnost, stále se snažíme návštěvníkům zpříjemňovat pobyt, ať už jde o nové lavičky na nádvoří nebo rekonstrukci toalet," uvedl mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek.

Často lide zmiňovali moderní brněnskou architekturu, zejména funkcionalismus v čele s vilou Tugendhat. „Vila má unikátní význam a právem na ni může být Brno hrdé. Je to klenot s pověstí po celém světě," dodal ředitel městského muzea Pavel Ciprian.

Jeden z oslovených lidí, Dominik Res, označil za nejpřitažlivější místo Petrov, který se v průzkumu umístil celkově hned za Špilberkem. „Libí se mi tam, ideální je podzimní nedělní ráno, kdy je na Petrově skoro prázdno. Baví mě v klidu sledovat, jak se Brno pomalu probouzí. V běžný den je tam ale moc lidí, bezdomovci a opilá mládež, to mi vadí," uvedl.

Brňané jsou hrdí také na systém městské hromadné dopravy. Zvlášť podařené jsou podle nich noční rozjezdy. „Jsme rádi, za takovou zpětnou vazbu, kterou nám Brňané dali. Ukazuje, že se nám práce pro město daří. Zároveň je to závazek do budoucna, abychom stále zajišťovali kvalitní provoz. A to včetně našeho klenotu, kterým noční rozjezdy jsou," zhodnotil výsledek průzkumu ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Lidé v anketě vyzdvihovali městskou zeleň a parky, nejvíce zmiňovali Lužánky. K odpočinku a rekreaci láká také přehrada v Bystrci. Respondenti chválili i kulturní vyžití ve městě, zejména velké množství divadelních scén.

Velkým lákadlem pro mladé jsou brněnské univerzity a s nimi spojená studentská atmosféra. „Jsem moc hrdá na to, jaké je Brno studentské město. Je úžasné, že je tady takové množství vysokých škol, které táhnou do města mladé lidi. To si pak i naše starší generace může připadat mnohem mladší," uvedla Marie Antolíková.

S velkým množstvím studentů souvisí i velká rozmanitost hospod a kaváren. „Nejvíc se mi líbí kavárenská kultura. Přijde mi, že je teď Brno taková kavárenská metropole České republiky. Neskutečně mě baví, jak se v podnicích scházejí mladí lidé a hodiny diskutují o původu své kávy," řekla Klára Malíková.

Ze sportovní oblasti nejčastěji Brňané zmiňovali hokej. „Jsem velkým fanouškem Komety. Můžu říct, že jsem na ni hrdý. Navíc mám rád pivo a k brněnskému hokeji patří místní pivovar. Líbí se mi tohle spojení," vyzdvihl Roman Dedek.

Moderní sochy v Brně se mi líbí, ale máme jich hodně, říká ředitel Ciprian

Brno – Památky Městského muzea Brno, pod které patří i Špilberk či vila Tugendhat, zaznamenávají zvýšenou návštěvnost. Na udržení trendu pracuje i ředitel Pavel Ciprian.

Těší vás, že jsou Brňané nejvíce hrdí na Špilberk?

Velmi. Snažíme se Špilberk udělat živoucím místem, kde mají lidé různé možnosti pro trávení volného času. Nejde jen o historické výstavy, ale i kulturní akce nebo jen procházení se po hradbách. Jsme rádi, že naše činnost nachází odezvu.

Vnímáte zvýšený zájem o Špilberk?

Určitě. Loni jsme zaznamenali rekord. Na hrad přišlo přes 130 tisíc návštěvníků, o patnáct tisíc víc než v roce 2015. I u kasemat a výstav pozorujeme nárůst. Návštěvnost v parku a dalších prostorech vyčíslit nejde.

Na které tři věci, kromě součástí městského muzea, jste v Brně hrdý?

Na architekturu, především její funcionalistickou éru. Pak přírodu kolem města, hlavně v severní části. A za třetí bych zmínil prostředí. Brno není ani malé ani velkoměsto. Lidé se zde cítí příjemně. A to i ti, kteří přicházejí odjinud, například studenti.

Jaký máte názor na moderní sochy a stavby, například sochu básníka Skácela, Jošta nebo orloj?

Díla se mi líbí, zkrášlují veřejný prostor. V posledním zhruba desetiletí se ale takových počinů provedlo hodně a možná bychom měli nechat prostor i dalším generacím.

Jaké jsou plány městského muzea v budoucnu?

Letos bych vyzdvihl sezónní výstavu Stavba jako Brno. V dalších letech bude konečně dokončena dlouhá rekonstrukce hradu, zajímavé bude hlavně zpřístupnění lapidária.

DANIEL HRBOLKA

ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI