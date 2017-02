Hrozba pádu sněhu uzavřela Špilberk. Návštěvníci se dostanou jen do kasemat

Brno – Přímo na místo kudy vstupují návštěvníci na nádvoří Špilberku spadla ze střechy velká hromada sněhu. „A i na jiných místech to vypadá, že se bude kvůli teplotám sníh hýbat. Proto jsme se rozhodli tuto část hradu uzavřít," informoval ve čtvrtek odpoledne mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek. Až do odvolání jsou tedy v areálu památky přístupné pouze kasematy.

V pátek se do hradu pravděpodobně lidé nedostanou. „Pokud by později sníh neumožnil bezpečný vstup, zvážíme přístup zvenku od jižního křídla," dodal Kalábek. Doplnil také, že podobnou situaci, kdy by bylo nezbytné památku uzavřít, nepamatuje.

Ačkoliv v zimě mívá Špilberk menší návštěvnost než v létě, podle mluvčího ovlivní sníh návštěvnost výstavy op-artového umělce Victora Vasarelyho. Výstava začala ve čtvrtek. „V den otevření bývá návštěvnost výstav velmi vysoká," řekl Kalábek.

Podle meteorologů bude v pátek zataženo a mlhavo. „Ojediněle mohou lidé počítat také s mrholením a možností vzniku slabé ledovky," uvedl meteorolog Peter Hruška. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od –1 až +3 °C.

