Jak se chovat na hřbitově? Dětem to mají vysvětlit rodiče, říká farář z Oslavan

Oslavany /ROZHOVOR/ – Místo posledního odpočinku si spletli s hřištěm a nacvičovali tam parkour, tedy běh spojený s překonáváním překážek. Po sociálních sítích kolovalo video, na kterém tři školáci z Oslavan na Brněnsku řádili na místním hřbitově. Brněnský deník Rovnost o případu informoval v pondělí a nyní se zeptal na názor místního římskokatolického faráře Jaromíra Gargoše.

Trojice chlapců skákala po hrobech a šplhala na náhrobky. Mnohé lidi jejich chování pohoršilo. Podle starosty Víta Aldorfa už se otec za chování chlapců veřejně omluvil. Děti při skákání nadávaly, rozházely květiny a nadělaly drobné škody na výzdobě hrobů. „Zřejmě na hřbitově nemají pochované blízké," myslí si oslavanský farář Gargoš.

Někteří lidé chování kluků na hřbitově označují jako výtržnost, jiní jako klukovinu. Jak jejich chování vnímáte vy?

Video jsem neviděl, ale obcí se zvěsti šíří velmi rychle. Už mi o něm říkalo několik farníků. Z toho, co vím, tedy že kluci skákali po hrobech, vnímám situaci jako velmi smutnou. Jejich rodiče je možná nevodí na hřbitov, neuklízí tam společně hroby, nemají tam pochovanou babičku nebo dědu. Třeba nikdy nebyli ani na pohřbu. Hřbitov a pomníky jsou pro ně pak exotika. Nemůžu se na ně nějak zlobit.

Kdo by podle vás měl dětem pravidla chování na hřbitově vysvětlit?

Určitě rodiče. Děti v jejich věku už by snad měli brát s sebou na hřbitov, třeba alespoň na Dušičky. Takže ti kluci už by se měli na pietním místě chovat lépe. Ty děti neznám, jejich rodiče nejsou mezi místními farníky.

Myslíte, že v jejich chování sehrálo nějakou roli, že zřejmě nemají náboženskou výchovu?

Pravděpodobně. Ubývá církevních pohřbů, při civilním pohřbu nebývá žádný obřad a děti nemají možnost se pietních akcí účastnit. Pak se může stát, že jim pieta nic neříká.

Můžete popsat reakce lidí, s nimiž jste zatím mluvil, na chování chlapců?

Doteď jsem hovořil jen s lidmi, jejichž hrobů se hra chlapců nedotkla. Hned jak se o ní dozvěděli, byli hroby svých blízkých zkontrolovat. Když byly v pořádku, farníci cítili spíše úlevu.

Jak by se podle vás nyní měli zachovat chlapci? Otec už se prý omluvil.

Možná by bylo vhodné, kdyby šli na hřbitov uklidit, co rozházeli. A pokud udělali nějakou škodu, tak by ji mohli napravit. Určitě nemají ze svého chování radost, když o něm každý ví a mluví se o tom v celé vsi.

