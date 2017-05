Janáčkovo kulturní centrum? Když peníze nedá vláda, tak si půjčíme, řekl Vokřál

Brno /FOTOGALERIE/ – Výtisk Brněnského deníku Rovnost, půdu ze staveniště i notový zápis skladby uložily v pátek osobnosti do základů Janáčkova kulturního centra, které má vzniknout u Veselé a Besední ulice v centru města. Brněnský primátor Petr Vokřál, který zavřenou kapsli s dokumenty do základů umístil, uvedl, že první návštěvníci by mohli centrum navštívit v sezoně 2020/2021.

23 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Výtisk Brněnského deníku Rovnost, půdu ze staveniště i notový zápis skladby uložily v pátek osobnosti do základů Janáčkova kulturního centra, které má vzniknout u Veselé a Besední ulice v centru města.Foto: DENÍK/Attila Racek

„Zatím stále čekáme na rozhodnutí o tom, zda nám vláda na stavbu přispěje. Sál je ale pro město tak důležitý, že i pokud nám stát peníze nedá, tak si potřebných šest set milionů korun půjčíme," podotkl Vokřál. Podle loňského memoranda mělo město na sál s kapacitou 1250 míst dát přes půl miliardy korun a Jihomoravský kraj sto milionů, zbytek pak měl doplatit stát. Nyní na místě sálu vzniká podzemní parkoviště, které pojme dvě stě aut. ČTĚTE TAKÉ: RegioJet převlékne stevardy ve vlacích do plavek

Autor: Michal Kárný