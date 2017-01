Jistota školky? Nově blízko domova. Brno zavede spádové oblasti

Brno – Každé ráno vyjíždí Martina Kratochvílová z brněnské Bystrce se svou čtyřletou dcerou. „Jelikož pracuji v centru, malou dávám do školky kousek od práce. Je to pro mě pohodlnější. Když skončím, dceru vyzvednu. Kdybych ji musela vyzvedávat v Bystrci, často bych to nestíhala," přiznala matka. Po zavedení takzvaných spádových oblastí, by Kratochvílová mohla mít s umístěním dcery v centru Brna problém. Při letošním zápise si rodiče sice mateřinku vyberou podle zaměření nebo kvality. Hlavním kritériem pro přijetí ale bude místo trvalého bydliště. Brno musí spádové oblasti zavést kvůli novele z ministerstva školství.

dnes 05:48 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Brněnští zastupitelé tak na doporučení radních mají na konci ledna schválit obecnou vyhlášku. „Společně s ředitelkami a učitelkami mateřinek jsme vytvořili mapu spádových oblastí. Celkem jich je kolem sto třiceti. Do té patří blízké ulice školky. Velikost spádové oblasti se odvíjí od počtu dětí v daném místě a kapacitě školky," vysvětlil náměstek primátora pro školství Petr Hladík. Čtyřletým a pětiletým dětem tak vznikne nárok na umístění ve školce v konkrétní spádové oblasti. Při přípravě oblastí využili systém, kde jsou graficky zobrazeny počty dětí na jednotlivých adresách v Brně. Rodiče z mimospádových oblastí tak musí počkat až se mateřinka zaplní dětmi z blízkého okolí. Podle nového systému rozhodnou ředitelé školek už letos. „Slibujeme si od toho, že všichni rodiče najdou pohodlně pro své děti místo. Naopak nebudeme podporovat ty, kteří nemají trvalé bydliště v Brně nebo jsou z okolí města. Okolní obce nám na provoz mateřinek nepřispívají, nevidím důvod v podpoře rodičů. Možná si někteří zapíší trvalou adresu v Brně," doplnil Hladík. Podle náměstka tak místo ve školce najde i každé čtyřleté dítě. „Samozřejmě chápeme, že pro některé rodiče je spádovost komplikace. Ale to je dáno novelou z ministerstva," dodal Hladík. Letos si školku ještě rodiče vyberou podle svého, až se systém rozjede naplno a bude platit i pro tříleté, umístit dítě do mimospádové školky bude obtížné. Za rok se spádovost bude vztahovat i na tříleté děti a od roku 2020 na všechny hlásící se do mateřinek. Děti z mimospádové oblasti navštěvují například školku v centru ve Všetičkově ulici. „Spousta rodičů našich dětí pracují jako lékaři nebo zdravotní sestry v onkologickém ústavu. Z počátku se s tím budeme muset popasovat, ale snad magistrát ví, co dělá," myslí si ředitelka školky Růžena Janíčková. Problém z novinky například neevidují v brněnských Kníničkách. „Na celou městskou část máme jednu školku a ta je zaplněná. Změna se nás příliš nedotkne," uvedla místní ředitelka Jana Zrostová. Dosud o umístění dítěte v mateřince rozhodoval bodový systém. Dostal se ten potomek, který získal více bodů. Ty se udělovaly například za bydlení ve stejné městské části, ve které sídli školka. Zápisy do mateřských škol

∙ v Brně jsou v termínu od druhého do šestnáctého května

∙ rodiče opět využijí webovou stránku zapisdoms.brno.cz

∙ letos poprvé se přihláška bude vyhodnocovat podle spádových oblastí, těch je v Brně 130

∙ všechny čtyřleté a pětileté děti mají nárok na umístění ve školce ve spádové oblasti

Autor: Ema Zezulová