K penisu a žirafě přibudou další sochy. Brno plánuje uctít Fuchse nebo Loose

Brno – Penis, Exekutor s pračkou i Brněnská žirafa získají další společnost. Díla, která si Brňané se sobě vlastním humorem překřtili, doplní sochy připomínající architekta Adolfa Loose, Václava Prokopa Diviše, Bohuslava Fuchse a další významné osobnosti spojené s Brnem. První z nich chce Brno odhalit už příští rok.

Poslední odhalená socha v projektu Sochy pro Brno uctívá na úpatí hradu Špilberk básníka Jana Skácela. Brzy k ní mohou přibýt další.Foto: DENÍK/Attila Racek

Rada města v úterý schválila pokračování projektu Sochy pro Brno. Část z nich bude spíše drobnější velikosti. „Máme zatím jeden návrh, a to sochu osvíceného kněze, vynálezce bleskosvodu a dalších přístrojů Václava Prokopa Diviše," zmínil náměstek primátora pro oblast kultury Matěj Hollan. Vynálezcova socha vznikne v Divišově čtvrti.

Odbor kultury připravuje podmínky soutěže na sochy. „Jakmile se na nich shodneme, budeme znát cenu, kterou za ně město zaplatí," doplnil Hollan.

Své místo získá i skulptura obránce proti Švédům Martina Středy, jehož sochu Brno plánuje u kostela v Beethovenově ulici. „Pro sochu architekta Adolfa Loose jsme navrhli místo na Janáčkově náměstí," vysvětlil náměstek.

Sochy pro Brno

- projekt začal v roce 2006 a díky němu vznikly v Brně sochy skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, připomínka vynálezce Thomase Alvy Edisona nebo básníka Jana Skácela

- pro další roky v Brně mají vzniknout díla věnovaná architektu Adolfu Loosovi, obránci Brna proti Švédům Martinu Středovi či vynálezci Václavu Prokopu Divišovi

Podle odborníků v Brně pro sochy prostor rozhodně nedochází. „V minulosti jich bylo více, ale kvůli jejich politickému námětu je lidé později odstranili," poznamenal architekt Jan Sapák. Podle něj je důležité, aby město při výběru soch postupovalo uvážlivě a soutěže byly po všech stránkách regulérní.

První projekt Sochy pro Brno představil již před více než deseti lety tehdejší primátor Richard Svoboda. Jako jeho součást vznikla socha Wolfganga Amadea Mozarta na Zelném trhu, která připomíná jeho koncert v Redutě. „Napadlo mě hned, že by to měl být klučík. Když v Brně hrál, tak měl jedenáct let. Dospělou hlavu má socha proto, že Mozart byl génius už odmalička," vysvětlil již dříve symboliku díla jeho autor Kurt Gebauer.

Jako zatím poslední přibyla do Brna hlava básníka Jana Skácela svařená z nerezových trubek, kterou město odhalilo loni v říjnu v parku pod Špilberkem. „Dostal jsem nápad s nerezovými trubkami, kterými je vidět a lidé by tak mohli spatřit totéž, co socha," objasnil v minulosti myšlenku její autor Jiří Sobotka.

V Brně již dříve vznikla také čtveřice žárovek připomínající Thomase Alvu Edisona na Malinovském náměstí nebo pochmurná socha anděla na Ústředním hřbitově.