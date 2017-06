Kam za venkovním koupáním v Brně? Vyberte si v našem seznamu koupališť

Brno - Plážový volejbal, tobogány, skluzavky, divoká řeka. Tyto a mnohé další atrakce lákají lidi na venkovní koupaliště v Brně. Brněnský deník Rovnost pro vás připravil seznam tipů, díky kterým se dozvíte, kam za venkovním koupáním v Brně vyrazit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

KOUPALIŠTĚ ZÁBRDOVICE

Otvírací doba: po – ne 9.00 až 20.00

Vstupné: děti a důchodci 60 korun, dospělí 110 korun

Teplota vody: 23 °C

Hlavní atrakce: terasa pro nudisty, tobogán, vlnobití, plážový volejbal, badminton, dětské hřiště



KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA

Otvírací doba: po – ne 9.00 až 20.00

Vstupné: děti a důchodci 50 korun, dospělí 110 korun

Teplota vody: 25 °C

Hlavní atrakce: plážový volejbal, petanque, ping-pong, dětské hřiště, lehátka a slunečníky k zapůjčení



BIOTOP BRNO-JIH

Otvírací doba: po – ne 10.00 v 20.00

Vstupné: děti 40 korun, studenti a důchodci 50 korun, dospělí 90 korun.

Teplota vody: 23 °C

Hlavní atrakce: chemicky nečištěná voda, hřiště na fotbal, dětské hřiště



KOUPALIŠTĚ KRAVÍ HORA

Otvírací doba: po – ne 10.00 až 20.00

Vstupné: děti a důchodci 80 korun, dospělí 150 korun

Teplota vody: 24 °C

Hlavní atrakce: vodní lavice, masážní chrliče, vodní ježek a skluzavka pro děti, možnost přecházet z vnitřního do venkovního bazénu



KOUPALIŠTĚ KRÁLOVO POLE

Otvírací doba: po – pá 10.00 až 20.00, so – ne 9.00 – 21.00

Vstupné: děti a důchodci 120 korun, dospělí 170 korun

Teplota vody: 24 °C

Hlavní atrakce: nafukovací houpačka a trampolína, skluzavka a chrlič pro děti



AQUAPARK KOHOUTOVICE

Otvírací doba: po – pá 6.00 – 21.30, so – ne 8.00 – 21.30

Vstupné: děti ve všední den 120 korun, o víkendu 130 korun, dospělí ve všední den 225 korun, o víkendu 240 korun

Teplota vody: 27,8 °C

Hlavní atrakce: střešní bazén, devadesátimetrový tobogán, divoká řeka, dětský koutek

VIKTORIE POKORNÁ