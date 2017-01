Kamechy a Žebětín spojí chodník a cyklostezka. Cenu zvyšují výkupy pozemků

Brno – Akce na náměstí Svobody v Brně jsou pro většinu lidí příjemným zpestřením, jinak to ale vidí Brňan Filip Koplík, kterému kapely a obchodníci křičí přímo do oken. „Většinou je to naprosto šílené. I kdybych si chtěl třeba nějaký koncert užít z domova, uslyším jen dunění, žádnou hudbu," stěžoval si muž. Kvůli soudnímu procesu, který vyhrál jeden z jeho sousedů, musí nyní pořadatelé akcí otočit kolečko s hlasitostí na reproduktorech doleva. Magistrát se proti rozsudku hodlá dovolat k Nejvyššímu soudu, mezitím ale musí jednat.