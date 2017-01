Vedení Brna zvažuje hromadnou dopravu zdarma pro řidiče aut při smogových dnech

Brno – Místo šalinkarty se prokážou revizorům malým technickým průkazem. Tuto možnost by měli mít v Brně řidiči, kteří ve smogové dny nechají auto doma a rozhodnou se cestovat hromadnou dopravou. Nápadem na snížení smogové zátěže se zabývá vedení Brna a 7. února ho rada města projedná.

Návrh se týká pouze řidičů osobních aut a možnosti využít hromadnou dopravu v zónách 100 a 101. „Cílem je, aby každý uvažoval, jestli si auto do města vezme, nebo využije v takový den MHD s nějakou výraznou výhodou nebo zadarmo," zmínil brněnský primátor Petr Vokřál. V současnosti ale město ještě neví, jak by výhoda vypadala.

Zatímco u nákladních aut odbor dopravy prověřuje možnosti jejich omezení ve městě, řidiče osobních aut chtějí motivovat pozitivně. „Třeba v Paříži omezují používaní aut při smogové situaci podle jejich poznávacích značek. Jeden den mohou jezdit jen auta s lichou značkou, druhý den pouze se sudou. Podobné řešení ale u nás není legislativně možné," poukázal náměstek primátora Martin Ander.

Doprava a smog∙ v Brně dopravní podnik nezaznamenal dramatické zvýšení množství cestujících ve smogové dny

∙ může to být i tím, že část lidí necestuje kvůli chřipkové epidemii

∙ město chce, aby řidiči místo aut využívali MHD

I když by někteří lidé mohli považovat zvýhodnění řidičů za nefér, právníci to za problém nepovažují. „Diskriminací bych to nenazval. Pro město by ovšem bylo z hlediska kontroly jednodušší ve smogové dny zavést hromadnou dopravu zdarma pro všechny," vyjádřil se právník z Transparency International Petr Leyer.

Hromadnou dopravu místo auta by využil například podnikatel Petr Krejčí. „Je to pěkný nápad. Když vyhlásí smogovou situaci, nechám auto doma, pokud to bude možné. Zlevnění jízdného by mohl být příjemný bonus," uvedl Brňan.

Opatření ocenila také iniciativa Dejchej Brno!, která se věnuje čistotě vzduchu ve městě. „Tato myšlenka má smysl. Ale českým městům chybí odvaha k regulování dopravy a brněnský plán na zlepšení ovzduší není dost ambiciózní," podotkla za aktivisty Hana Chalupská.

Spolek Brno autem hájící práva motoristů nápad označil za zajímavý. „Vzduchu by ale pomohla nejvíce dostavba Velkého městského okruhu a odvedení dopravy mimo centrum. Lidé nejezdí autem, protože je to baví, ale protože musí," prohlásil předseda spolku Jan Mandát.

V minulosti na smog reagovala třeba Ostrava zavedením hromadné dopravy zdarma pro všechny v zasažené dny. Myšlenka ale z ekonomických důvodů nevydržela ani rok. Město totiž stála přes dvacet milionů korun. Veřejnou dopravu zadarmo řešila i Praha při poslední smogové situaci. Kolik dní ročně v Brně smog hrozí nelze jednoduše vyčíslit, protože meteorologové nevedou statistiky. „Posledních několik let byly teplé zimy, takže smog nehrozil," upozornil meteorolog Petr Münster.