Kelímek z trhů se otočí i 20krát. Kvůli žloutence firma zpomalila proces mytí

Brno, Soběslav – Už druhým rokem pijí Brňané na vánočních trzích nápoje z vratných obalů. Umývají je v jihočeské Soběslavi.

Je úterní odpoledne a z Brna vyráží dodávka se čtyřiceti tisíci použitých vratných kelímků a hrnky z vánočních trhů. Čeká je sto osmdesát kilometrů dlouhá cesta směrem na jihočeskou Soběslav. Vracet se z ní budou nádoby čisté a připravené k opětovnému použití.

V hale rodinné firmy CupSystem stojí u pásu dva páry zaměstnanců v ochranném oblečení. Mezi nimi je na podlaze žlutá čára, která odděluje téměř nekončící příběh hrnků a kelímků.

Na začátku koloběhu dva lidé vyskládávají špinavé kelímky na pás do nerezových košů. Putují pak do předmycí zóny a pokračují do speciální myčky, která myje pod teplotou pětaosmdesát až devadesát stupňů Celsia. „Chemii dávkujeme tak, aby byly hrnky umyté a zdravotně nezávadné," líčí jednatel firmy Juraj Haberl.

Myčky splňují nejvyšší hygienické normy. „Kvůli hrozbě žloutenky jsme celý proces zpomalili. Zahubíme tak více mikroorganismů," vysvětluje Haberl.

Celý cyklus trvá šest minut. Za hodinu provozu myčka zpracuje kolem tří a půl tisíce obalů. Poslední koš s kelímky tak vyjede za necelých šest hodin.

Právě jistota nezávadnosti kelímků je jeden ze dvou hlavních důvodů, proč je organizátoři vozí až do Soběslavi. Ten druhý je, že tak velké množství nedokáže žádný provoz v okolí Brna tak rychle umýt.

Dvě myčky firmy CupSystem jsou totiž jediné svého druhu v České republice. „Lidé nám často psali, proč jsme se třeba nedomluvili se školními jídelnami. Jenže s tolika špinavými obaly bychom jídelen museli mít hned několik. Kdyby pak nastal problém, těžko bychom hledali viníka," říká Děpold Czernin ze Spolku pro tradiční Vánoce, který má vratné obaly na brněnských trzích v péči.

Pro svou potřebu si firma upravuje i vodu. Z mycí zóny se obaly posouvají do oplachových a sušicích zón. Pak putují k zaměstnancům, kteří je v rukavicích hbitě skládají do beden. Ty pak nechají dvě hodiny vydechnout v hale a poté zavřou víkem a zaplombují.

V této podobě je odvezou do brněnského skladu, který má Spolek pro tradiční Vánoce na rohu Zámečnické a Veselé ulice.

Zatímco většinu hrnků si Brňané odnášejí domů, každý ze dvou set tisíc vratných kelímků se za jedny vánoční trhy otočí v rukou Brňanů až dvacetkrát.

Po skončení trhů hrnky a kelímky uloží zaměstnanci ve skladě, kde společně s dalšími stovkami tisíc vratných obalů z různých akcí vyčkávají na své znovuvyužití.