Kolik váží lední medvěd při narození? Život zvířat přiblíží aplikace

Brno – Psal se tenkrát listopad 1998, když se v ruské zoo v Petrohradě narodilo malé lední medvídě. Vážilo jen něco málo přes půl kilogramu a velikostí se podobalo spíše kryse než medvědovi. Takový příběh si od ledna mohou přečíst návštěvníci brněnské zoo v speciální aplikaci, která představí zvířata, jež v brněnské zahradě žijí. Novinku vytvořili studenti Masarykovy univerzity.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Lidé si aplikaci do mobilních telefonů stáhnou zdarma. „Najdou v ní pak abecední seznam zvířat, žijících v brněnské zoo. U každého zvířete se nachází dva texty, které zajímavým způsobem popisují zvířata. Jeden text je verze pro dospělé, druhý pro děti," popsala systém Dana Hlaváčková z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, pod jejímž vedením studenti aplikaci připravili.

Kromě abecedního seznamu si lidé díky aplikaci snadno vyhledají zajímavosti i o zvířatech, u jejichž výběhů se právě nachází. Na tabulky u výběhů totiž pracovníci zoo vylepí takzvané QR kódy, které po načtení do aplikace zařídí, že se lidem zobrazí text přímo o zvířeti, u kterého se nachází. „V tuto chvíli máme u zvířat cedulku se základními informacemi, aplikace ale poskytne i něco navíc. Do budoucna v ní chceme nabízet i bonusy, u některých zvířat bude možné spustit třeba zvuk," vysvětlila mluvčí brněnské zoo Gabriela Tomíčková. Studenti také připravují verzi v angličtině.

Aplikace poslouží lidem také jako upozornění na komentovaná krmení. „Ve speciální záložce se lidem zobrazí, jaká krmení se ten den konají. Navíc bude možné i nastavit si upozornění, které krmení připomene asi čtvrt hodiny před jeho začátkem," poznamenala Hlaváčková.

Brněnská zoo se kromě nabízení nové aplikace snaží být aktivní na sociálních sítích. Tento týden si úspěch vysloužilo nové pojmenovávání dnů podle zvířat. Lidé se na facebookových stránkách dozvěděli, že tento týden už bylo pandělí, úterys, střevaran a čtvrtygr. Názvy dalších dnů ale zatím zástupci zoo prozradit nechtěli. „Chceme to ponechat jako překvapení, název konkrétního dne se lidé dovědí vždy ráno. Ale můžu prozradit, že lidé si nové názvy dnů oblíbili, a tipují, co by mohlo přijít příště. A právě název pátku už jedna tipující žena uhodla," podotkl vedoucí útvaru vnějších vztahů zahrady Michal Vaňáč, který je autorem nápadu zvířecích dnů.