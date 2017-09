Kolony v Brně? Na problémových místech bude více policistů

Brno - Plynulejší provoz v místech, kde se nyní v dopravních špičkách kvůli opravám několika ulic v centru Brna tvoří obrovské kolony, má zajistit zvýšený počet policistů a strážníků. Budou se více podílet na řízení dopravy. Nově vytvořená pracovní skupina složená ze zástupců města i policie již stanovila konkrétní místa. Jde o její první konkrétní krok.

Více policistů a strážníků mají již brzo řidiči potkat v oblasti Zvonařky, Dornychu, Plotní, a na křižovatce u Koliště a Bratislavské ulice. „Na těchto místech budou policisté a strážníci vždy v době dopravní špičky, aby zde byl provoz plynulejší. Daří se jim například zmenšit počet situací, kdy dojde k zablokování křižovatky," zmínila Zuzana Šrámková z tiskového střediska brněnského magistrátu.



Nová pracovní skupina, složená ze zástupců brněnského magistrátu, brněnských strážníků, republikové policie, brněnského dopravního podniku a Brněnských komunikací, momentálně připravuje i další opatření. Mají ulehčit situaci řidičům, kteří od minulého pondělí trpí v dlouhých kolonách, které se ve městě vytváří.

V Brně jsou totiž uzavřené ulice Křenová, Valchařská, pokračují práce ve Francouzské ulici a mezi Kolištěm a Žerotínovým náměstím je zúžená vozovka. Skupina vznikla právě poté, co byly kolony pro řidiče neúnosné. „Identifikovali jsme místa, která v aktuální situaci tvoří největší problémy. Navrhli jsme některá opatření, které nyní čekají na schválení. Jde například o doplnění informativních dopravních značek na problematická místa či o změnu dopravního značení či organizace dopravy v místech, která působí problémy,“ uvedl za pracovní skupinu brněnský policejní ředitel Martin Kotlan.



Uzavírka Křenové ulice potrvá do letošního listopadu, Valchařskou ulicí řidiči neprojedou až do konce listopadu příštího roku.