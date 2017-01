Konec dunění? Koncerty v centru Brna se musí ztišit, město prohrálo soudní spor

Brno – Akce na náměstí Svobody v Brně jsou pro většinu lidí příjemným zpestřením, jinak to ale vidí Brňan Filip Koplík, kterému kapely a obchodníci křičí přímo do oken. „Většinou je to naprosto šílené. I kdybych si chtěl třeba nějaký koncert užít z domova, uslyším jen dunění, žádnou hudbu," stěžoval si muž. Kvůli soudnímu procesu, který vyhrál jeden z jeho sousedů, musí nyní pořadatelé akcí otočit kolečko s hlasitostí na reproduktorech doleva. Magistrát se proti rozsudku hodlá dovolat k Nejvyššímu soudu, mezitím ale musí jednat.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Řešením situace pověřil městskou část Brno-střed, která nové opatření přijala od začátku roku. „Ještě pořád jsme na náměstí dovolili používat reprodukovanou hudbu a zesilovače, ale jen při dodržení přijatelné hladiny zvuku," vysvětlila mluvčí Brna-středu Denisa Kapitančiková. Zvuk, který se z akcí line, by tedy nově ve dne neměl překročit čtyřicet decibelů uvnitř okolních domů, což je zhruba stejný zvuk jaký vydává zapnutá lednice. V době nočního klidu by potom neměl přesáhnout třicet decibelů. „Chceme tím přispět ke kultivovanému pojetí akcí v centru města," dodala Kapitančiková. Neznamená to ale, že střed Brna přijde o koncerty, hluk totiž hygienici průměrují. „Rozhodně to nejsou takové limity, které by vylučovaly jakékoli hudební produkce," potvrdil ředitel odboru obecné a komunální hygieny jihomoravské hygienické stanice Miroslav Staněk. Pracovníci Brna-středu už oslovili největší pořadatele akcí na náměstí Svobody, tedy Kulturní a vzdělávací středisko a brněnské turistické informační centrum. „Čekali jsme, jak se k tomu městská část postaví. Problematiku jsme ale řešili už při vánočních trzích, každopádně jsme čekali na konečné rozhodnutí ohledně opatření. Přizpůsobíme se, velké problémy to nezpůsobí," konstatovala mluvčí Turistického informačního centra Gabriela Peringerová. Ztišit se nebudou muset jenom vánoční trhy, ale třeba i tradiční brněnský fašank, který v únoru na náměstí Svobody oznamuje začátek masopustu. „Jsem trochu skeptický k tomu, jak moc tohle opatření nakonec pomůže. Budu ale rád, když budu mít konečně doma klid," řekl Koplík. Na náměstí Svobody bydlí už deset let, problémy s hlukem tam prý byly vždycky. „Nepochopil jsem třeba, proč byla před pár lety uprostřed náměstí obří velkoplošná televize při muzejní noci. Skoro nikdo z návštěvníků se na ni nedíval, rámus ale dělala strašný," vzpomínal Koplík.

Autor: Monika Krylová