Kontrolní výbor: Hollan čerpal dovolenou a přitom najezdil 2500 kilometrů

Brno – Měl sice dovolenou, přesto se služebním autem najezdil 2500 kilometrů. Cesty náměstka primátora Matěje Hollana v úterý projednávali brněnští zastupitelé.

„Na kontrolním výboru se náměstek Hollan hájil třeba tím, že dovolenou zrušil, ale dovolenka zůstala vypsaná. V případě služební cesty do Plzně ale například uvedl, že je na jeho úseku běžná praxe, že i při jeho dovolené vypisují úředníci žádanky na služební cesty na jeho jméno, přestože potom jede někdo jiný,“ informoval zastupitele předseda kontrolního výboru magistrátu Oliver Pospíšil.



Podle Martina Říhy je ve firmách běžné, že se zaměstnanci ze služebních cest podávají zprávy. „Je divné, že to u nás neplatí. Pokud ale kontrolní výbor dojde k názoru, že Hollan vůz zneužil, měl by škodu magistrátu uhradit,“ vyzval Hollana Říha.



Hollan se případnou škodu zavázal uhradit. „Buď to můžu udělat jako Andrej Babiš a věnovat peníze například Klokánkům, nebo peníze poskytnout jako dar městu Brnu,“ komentoval Hollan.