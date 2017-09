Vymodlený kostel na Lesné se stává realitou. Věřící poklepali na základní kámen

Brno /FOTOGALERIE/ - Desítky let byla stavba kostela jen jejich vroucným přáním, nyní se věřící z brněnské Lesné dočkali. V úterý odpoledne se bagry poprvé zaryly do země v místech, kde by měl již za několik měsíců nový svatostánek stát. Poprvé by se mohly stovky věřících v kruhovém kostele pomodlit v ideálním případě již v roce 2019.

Bagry začaly v úterý s prvními výkopovými pracemi. „Zemní práce potrvají ještě asi dva týdny, pak začne vznikat podzemní patro. Snad příští rok už bude hotová hrubá stavba. Doufáme, že poprvé se lidé v kostele pomodlí za dva až dva a půl roku, byť v té době ještě asi nebude mít kompletní vnitřní vybavení," uvedl farář z Lesné Pavel Hověz. Stavba kostela i s vnitřním vybavením má stát kolem sto milionů korun. „Nynější odhady počítají s tím, že devadesát milionů korun bude stát stavba a dalších deset milionů vybavení kostela," vypočítal Hověz. Na vytoužený kostel si věřící nastřádali sami. Veškeré peníze, které farnost nyní má k dispozici, pochází od soukromých dárců. ČTĚTE TAKÉ: Kostel na Lesné začnou stavět letos. Tvar věže symbolizuje nebeské poselství Věřící z Lesné nyní přicházejí na mše do duchovního centra, které stojí od roku 2004. Nejen podle faráře jsou současné prostory nevyhovující. Při nedělních bohoslužbách se uvnitř mačká podle údajů představitelů farnosti až pět stovek lidí. Kostel blahoslavené Marie Restituty bude mít kruhový tvar. „Ten dobře odpovídá současné liturgii, protože věřící v celé místnosti jsou stejně daleko od oltáře," vysvětlil již dříve architekt Marek Štěpán. Součástí stavby bude i jednatřicet metrů vysoká věž, kostel doplní barevné prosklení. Kostel Marie Restituty lidé najdou v Nezvalově ulici za duchovním centrem.

Autor: Eliška Gáfriková