Kostnice pod kostelem sv. Jakuba loni přilákala 34 tisíc lidí

Brno - Druhá největší kostnice v Evropě oslavila v úterý pět let od svého otevření. Podzemní prostory pod brněnským kostelem sv. Jakuba loni navštívilo čtyřiatřicet tisíc lidí.

Brněnská kostnice u kostela svatého Jakuba.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Mezi lety 2015 a 2016 se počet návštěvníků zvýšil o téměř deset tisíc. „Kostnice je zajímavá hlavně z hlediska své historie. Nelíbily se mi ale moderní plastiky," prohlásil návštěvník Vojtěch Tropp.

Podle mluvčí turistického informačního centra Adély Novákové zájem návštěvníků neslábne. „Letos plánujeme srpnové noční prohlídky," řekla Nováková.

Brněnskou kostnici u kostela sv. Jakuba objevili v roce 2001 a veřejnosti se otevřela o jedenáct let později. Její oprava stála třiatřicet milionů korun. Lidé ji mohou navštívit celoročně každý den kromě pondělí, a to od půl desáté do šesti večer.

LENKA JEBÁČKOVÁ