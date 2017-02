Dopravci dostanou od kraje sto milionů k odvrácení stávky. Odborářům to nestačí

Brno – Sto milionů korun dostanou od kraje autobusoví dopravci, kteří před několika týdny vstoupili do stávkové pohotovosti. Ve čtvrtek to odhlasovali krajští zastupitelé. Pokusí se tak odvrátit hrozbu stávky, o které odboráři debatovali ve středu.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jiří Salik Sláma

Na vyřešení problému dali kraji čas do 15. března. „V Jihomoravském kraji je situace složitější než jinde, naše smlouvy s dopravci jsou vysoutěžené a nemůžeme do nich vstupovat, pokud nezměníme rozsah prací," vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák.

Aby nehrozily kraji problémy s antimonopolním úřadem, může dopravcům peníze navýšit jen o deset procent, tedy o necelých šest milionů pro každou oblast kraje, kterou zastupují. „Původně se jednalo o tom, že by ono desetiprocentní navýšení dostali dopravci na každou smlouvu, ale to se ukázalo jako neefektivní, protože někteří dopravci pokrývají třeba tři oblasti naráz," uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Pokud budou odboráři s řešením kraje souhlasit, dopravci by mohli mít peníze na účtech v polovině března. Není to ale dost na to, aby stávkovou pohotovost zrušili. „Tato částka nám umožní provoz tak na dva měsíce maximálně, situaci to rozhodně nevyřešilo," uvedl zástupce jihomoravských odborářů v dopravě Libor Weinstein.

S tím souhlasí i kraj, který se odvolává na to, že peníze měly přijít odjinud. „Původně měla dopravcům peníze dát vláda, která schválila navýšení mezd řidičů. Ta nás v tom ale nechala a kraj není schopný tuto situaci vyřešit sám," konstatoval Hanák.

Dodal, že s dopravci bude spolu s hejtmanem Bohumilem Šimkem a odboráři jednat příští týden. „Ráno jsem si nechal schválit dvě řešení, která jim předložím," řekl náměstek. Jaká to jsou řešení, ale komentovat nechtěl.

Stávkovou pohotovost řidiči autobusů vyhlásili kvůli ustanovení vlády, kterým jejich mzdy navýšila. Nevyřešilo se ale, kdo rozdíl v platech zaplatí.