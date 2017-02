Kraj zadává studii, podle které změní územní plán

Brno – Na rozhodnutí, kudy povede dálnice z Brna do Moravské Třebové, čekají lidé již několik let. Přiblížit by jej měla studie, která bude hotová do listopadu příštího roku. Do letošního května chce kraj vybrat firmu, která studii zpracuje. „Výsledky využijeme při aktualizaci Zásad územního rozvoje," oznámil náměstek hejtmana Martin Maleček.

dnes 19:44 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Zástupci kraje slibují, že studie vyřeší trasu dálnice D43. V úseku mezi D1 a Kuřimí existuje varianta vedená Boskovickou brázdou, či přes Bystrc. Studie obsáhne i napojení Černovických teras na Holubice a obchvat Kníniček, Maloměřic a Obřan. Kraj chce mít silniční síť hotovou do roku 2035. Návrh studie zadavatelé doplnili o připomínky obcí a měst. „Nezahrnuli jsme tam jen požadavek Rady města Brna, která chtěla studii před schválením vidět," komentoval změny Maleček. Podle náměstka primátora Martina Andera kraj připomínku pouze špatně vyhodnotil. „Nejde nám o schválení, chceme mít jen o územním plánu kraje přehled," uvedl Ander. Studie podle zástupců obcí špatné územní plánování v kraji nevylepší. „I tak vítáme, že nás oslovili a mohli jsme dodat připomínky," uvedl starosta Ostopovic Jan Symon. ANNA TIŠNOVSKÁ

Autor: Redakce