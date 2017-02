Křižovatky vyvolávající obavy? Častým místem nehod je i křížení Cejlu a Koliště

Brno /INFOGRAFIKA/ – Zmatkující a bezohlední řidiči na nepřehledném místě. Tak hodnotí Brňan Petr Lebeda křižovatku ulic Cejl a Koliště v Brně, která se drží na prvním místě v počtu nehod. Na jakých brněnských křižovatkách se stává nejvíc nehod a kde od roku 2012 do konce loňského roku zemřelo nejvíc lidí, zjistil Deník Rovnost.

Od roku 2012 do konce loňského roku silničáři na křižovatce ulic Cejl a Koliště zaznamenali osmatřicet nehod, tři lidé se při nich zranili těžce a třicet lehce. Škody byly i více než tři miliony korun. „Dát přednost je tam skoro sprosté slovo. Nejhorší jsou ale zmatkující šoféři, jednou tam do mě vrazil nějaký člověk z autoškoly, který se lekl tramvaje," zhodnotil Lebeda.

Velkou křižovatku by mohlo zpřehlednit přesnější dopravní značení. „Často to ani nemusí být nic drahého, stačí třeba jen doplnit vodorovné značení, které lépe nasměruje, a najednou se tam začne bourat mnohem méně," vysvětlil jihomoravský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

756 nehod se stalo od roku 2012 do konce 2016 na křižovatkách v Brně. Počítala se místa s alespoň deseti nehodami.

Místo, kudy denně projede zhruba pětadvacet tisíc aut, oprava nečeká. Dělníci se ale objeví jen o pár desítek metrů dál. „Připravujeme výstavbu a rekonstrukci semaforů, dotkne se to více než padesáti křižovatek v Brně. Jednou z nich bude také křížení Bratislavské ulice a Koliště. Budeme je osazovat LED návěstidly," předestřel mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Nejtragičtější následky měly dopravní nehody na křižovatce Heršpické a Jihlavské ulice, kde loni v prosinci zemřeli dva lidé. „Srážku s kamionem nepřežil čtyřiadvacetiletý řidič osobního auta a jeho čtyřiačtyřicetiletý spolujezdec. Další dva muži v autě se zranili těžce, lehká zranění měla ještě jedna žena," konstatoval tehdy policejní mluvčí Bohumil Malášek. Dodal, že řidič osobního auta nejspíš nedal přednost náklaďáku.

Podobné nehody by se měly místu v budoucnu vyhnout, město zvažuje, že tam vytvoří mimoúrovňové křížení. „V centru to kvůli stísněným podmínkám nepřichází v úvahu, nicméně třeba u křížení Jihlavské s Heršpickou ulicí, Staré dálnice s Kohoutovickou ulicí a Kníničské ulice s přejezdem přes tramvajovou trať by to možné bylo. Právě poslední zmíněné místo je teď hlavně pro návštěvníky Brna nepřehledné," zhodnotil Poňuchálek.

Omezit počet nehod by třeba kromě vyznačení naváděcích pruhů u velkých křižovatek mohlo i snižování rychlosti v obcích a na úsecích, kde městy prochází silnice první třídy. „Je to teď republikový i nadnárodní trend. Nejefektivnější by ale bylo odvést dopravu, která městy jen projíždí, mimo ně vybudováním kvalitní infrastruktury," popsal jedno z možných řešení policejní mluvčí Pavel Šváb.

Nejhorší nehody se podle Čížka stávají kvůli rutině. „Řidiči už znají svou cestu třeba do práce a pořádně ji nesledují a neřeší značky. Je to poznat i na tom, když se vypnou semafory a provoz řídí policisté. V očích řidičů potom vidíte chaos a zděšení," vysvětlil Čížek.

Dodal, že právě na velkých, přehledných křižovatkách řidiči přestávají být ostražití. „Z toho potom vznikají tragické nehody ve vysoké rychlosti, když řidiči spěchají z práce nebo do práce," doplnil koordinátor Besipu.

Policejní statistiky nehod, při kterých se zraní lidé a vznikají velké škody, dál zpracovává město. „V hledáčku máme nejen křižovatky, ale i další úseky silnic, kde často dochází k dopravním nehodám," konstatoval Poňuchálek.

Magistrát potom vymyslí, jak vytipovaná místa zabezpečit. „Jde třeba o zvýraznění přechodů pro chodce nebo změnu organizace dopravy," vyjmenoval mluvčí magistrátu.

Další možností je podle něj třeba rozdělení nepřehledné křižovatky pomocí ostrůvků a betonových příček, jak je tomu například na křížení Osové a Jihlavské ulice.

U této křižovatky se podle statistik za zkoumané čtyři roky stalo deset nehod a lehce se tam zranilo devět lidí.