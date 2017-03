Krumlov začne s dezinfekcí po ptačí chřipce příští týden. Po konci mrazů

Praha, Brno - Motocyklový jezdec Karel Abraham by se při svém návratu do seriálu mistrovství světa MotoGP rád pohyboval na bodovaných pozicích. Po nedávných testech věří, že se mu to podaří. Zároveň si však uvědomuje, že teprve ostré závody mu ukážou, jak je na tom ve srovnání se soupeři v královské kategorii doopravdy.