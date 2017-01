Kuřim o čtvrtinu větší? V nové čtvrti může najít bydlení přes tři tisíce lidí

Kuřim - Kuřimská lokalita Záhoří se má změnit. V nové obytné čtvrti najde domov přes tři tisíce lidí, čímž by se město rozrostlo přibližně o čtvrtinu.

Čtvrť s rodinnými domy a byty, obchody, parkem i mateřskou školou. Tak by mohla už za několik let vypadat lokalita Záhoří v Kuřimi na Brněnsku. Prázdné pozemky mezi Kuřimí a její částí Podlesí plánuje zastavět společnost Imos Development.

S městem o možnosti jedná půl roku, nyní podala žádost o posudek životního prostředí. „Záměr vystavět čtvrť je na začátku. Pokud jej všechny příslušné orgány odsouhlasí, stavět se začne nejdřív za dva roky," uvedl obchodní ředitel společnosti Pavel Vyplašil.

Podle dokumentu k posouzení vlivu stavby na životní prostředí má v lokalitě Záhoří vyrůst asi dvě stě osmdesát rodinných domů a několik bytovek, které nabídnou lidem až devět set padesát bytů. Zájemci si vyberou z různých velikostí, od malých jednopokojových až po čtyřpokojové. „Obytná čtvrť se stane nedílnou součástí Kuřimi, ale zároveň má být soběstačná. Budou v ní dostupné veškeré služby a občanské vybavení, jako obchody, školka nebo zelený park a cyklostezka," uvedl ředitel.

280

domů s 950 byty má vzniknout v lokalitě Záhoří v Kuřimi. Domov by v nich mohlo najít až tři a půl tisíce lidí.

Věra Kubíčková, která v Kuřimi bydlí, si myslí, že by lokalita zájemce přilákala. „Je to příjemné místo kousek od lesa. Navíc se lidé odtud pohodlně dostanou do Kuřimi i nedalekého Brna. Ale je nutné, aby investor současně s domy skutečně postavil i obchody, protože nyní poblíž žádný není," řekla žena.

Celkově by se v nové čtvrti mohlo zabydlet až kolem tří a půl tisíce lidí. „Výstavba nové lokality je dlouhodobá záležitost. Nějaký dramaticky rychlý nárůst počtu obyvatel proto neočekáváme. Ročně se díky záměru může do Kuřimi přistěhovat třeba dvě stě padesát lidí," poznamenal starosta Drago Sukalovský.

V současné době žije v Kuřimi přes jedenáct tisíc lidí. Pokud nová čtvrť vznikne, po přistěhování plánovaného počtu tři a půl tisíce lidí, by se největší a nejlidnatější město Brněnska rozrostlo zhruba o čtvrtinu obyvatel. Za posledních deset let přibylo v Kuřimi tisíc lidí.

Podle Sukalovského nyní kuřimská radnice s investorem ujasňuje podrobnosti záměru. „Plán zahrnuje velké území a velké investice, proto si chceme ujasnit veškeré podrobnosti zástavby. Investor by například měl postavit na vlastní náklady školku nebo se postarat o přívod kanalizace," nastínil starosta.

Posudek vlivu stavby na životní prostředí, o který investor zažádal, a který je jeden z nejdůležitějších posudků, má být hotový do několika měsíců.