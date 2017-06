Rudoarmějec na Moravském náměstí? S podobou je možné pracovat, říká architekt

Brno – Moravské náměstí, nad kterým se tyčí socha rudoarmějce, láká Brňany k setkávání. Příští rok začne rekonstrukce tamního parku. Lidem se návrh líbí, výhled z něj by podle části Brňanů mohl zkazit pomník Vítězství Rudé armády nad fašismem.

Od doby umístění na podstavec se nezměnil, i když jej před čtyřmi lety nechalo město opravit. „Prostor kolem památníku je kulturní památka a současně vojenský válečný hrob, i když v něm nejsou žádné ostatky," sdělila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Oprava bronzové sochy vojáka stála přes dva miliony korun a sochu kvůli ní odvezli až do Buštěhradu u Kladna. „Podle původní podoby ale památník opravený není. Náš městský výbor několikrát upozorňoval na to, že na něm stále chybí řecké ohně a manžety u prvních dvou stožárů veřejného osvětlení," sdělil mluvčí brněnských komunistů Aleš Růčka. Protože komunisté stále na nedostatky město upozorňují, mohly by se na místech po původních řeckých ohních objevit květináče.

Část Brňanů pro to, že se pomník po opravách na náměstí vrátil, nemá pochopení. „Socha je pro Moravské náměstí typická. Jenže podobné vojenské monumenty jsou už dávno přežité. Nevidím důvod, proč bychom jej měli zachovávat, natož ještě rozšiřovat," komentoval podobu památníku Brňan Pavel Juřička.

Architekt Petr Hrůša s námitkami lidí nesouhlasí. „Socha jako taková je krásná. Původně měla mít podobu ženy, konkrétně anděla. Sochař Vincenc Makovský se inspiroval sochou na hřbitově ve Střílkách. Teprve poté tehdejší politici změnili názor. Je to sice pozůstatek minulé doby, zároveň je ale možné ji považovat za součást náměstí," sdělil architekt. Hrůša se podílel na projektu opravy prostoru před Moravskou galerií vedle blízkého kostela svatého Tomáše.

Dodal, že je možné se současnou podobou pomníku dále pracovat a zasadit jej do celkového obrazu náměstí. „I pomníky totiž do města patří. Moravskému náměstí by ale určitě pomohlo, kdyby se prostor více ucelil. I tím, že by se více uzavřel prostor na konci Rašínovy ulice," zhodnotil Hrůša.

Instalace sochy Rudoarmějce na Moravském náměstí v Brně v roce 2013.