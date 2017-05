Kvůli zpopelnění cestují zesnulí i na druhý konec země, říká ředitel pohřební služby

Brno /ROZHOVOR/ – Až stovky kilometrů převáží pohřební služby těla zesnulých, pokud se pozůstalí rozhodnou pro jejich kremaci. Mnohé pohřební služby totiž mrtvé spalují v krematoriích na druhém konci republiky. „Nikde není řečeno, že zpopelňovat mrtvé musíme v nejbližším krematoriu. Podstatné ale je, aby s tím pozůstalí souhlasili," říká ředitel jedné z brněnských pohřebních služeb Pavel Cajzl.

Proč pohřební služby vozí mrtvé do krematorií na druhém konci republiky?

V republice máme sedmadvacet krematorií a jejich technická úroveň a nabízené služby se velmi liší. Existují pohřební služby, které vozí mrtvé ke zpopelnění do vzdálenějšího krematoria, protože jim nabídne dřívější zpopelnění, vyšší technickou úroveň a třeba i lepší cenu. Dnes se cena za zpopelnění pohybuje mezi dvěma až třemi tisíci korun. Všichni jsme si zvykli, že výrobky, které kupujeme, se převážejí stovky kilometrů a nepřipadá nám to divné.

V současnosti parlament schválil novelu zákona o pohřebnictví. Jaké změny pohřebním službám přináší?

Novela zahrnuje řadu zpřísňujících technických požadavků, náročnější zkoušky pro žadatele o povolení k provozu pohřební služby nebo požadavek na místnost pro úpravu zemřelých a podobně. Podle mě se však pro většinu pohřebních služeb téměř nic nezmění. Velká část z nich v tomto oboru působí více než dvacet let. Mrzí nás ale zvýšení byrokracie spojené s naší prací. Pozůstalí to neuvidí a služby to nezlepší. Novela přináší také možnost, aby rodiče mohli pohřbít své nedonošené děti v jakémkoliv stádiu vývoje plodu.

V současnosti mohou rodiče pohřbít jen plod těžší než půl kilogramu. Mají o to zájem?

V minulosti mne mnohokrát oslovili rodiče, kteří chtěli pohřbít své nedonošené dítě. V Brně jsme nikdy neměli problém s převzetím tělíčka ve zdravotnickém zařízení a pohřbením. Podle toho co vím, ale v jiných městech v republice vznikaly s převzetím plodů a jejich pohřbením velké problémy. Možnosti získané díky novele jistě někteří rodiče využijí.