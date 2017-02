Legendární baron Trenck se projde Špilberkem. Vědci tvoří 3D model podle mumie

Brno - Útočník Komety Martin Nečas se po odmlce opět vrátil do elitní formace Brna, ani to však k úspěchu moravskému klubu nepomohlo. Tým vedený majitelem Liborem Zábranským prohrál s Třincem 2:5 a opět si zkomplikoval boj o přímý postup do čtvrtfinále play off. Kometa je i nadále šestá, sedmý Chomutov se už na ni ale bodově dotáhl.