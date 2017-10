Lékaři ve středu na protest zavřou ordinace. Dusí je papírování

Jižní Morava - Dnes neordinujeme, připojujeme se ke stávce. Podobný nápis si na dveřích ordinací ve středu přečtou stovky Jihomoravanů, kteří vyrazí za svým praktickým lékařem. Doktoři protestují proti rostoucí administrativní zátěži, povinným e-receptům a snížení úhrad ministerstvem zdravotnictví. Na půl hodiny zavřou i lékárny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Svou ordinaci na den uzavře třeba královopolská praktická lékařka Renáta Novotná. „Všechny pacienty jsme obvolali, aby ve středu nechodili. Podmínky pro práci ambulantních lékařů se tak zhoršily, že jsou za hranou udržitelnosti. Zavíráme na den proto, abychom nemuseli zavřít navždy,“ uvedla.

V kraji se do protestů podle odhadů Sdružení praktických lékařů má zapojit většina praxí. „Předpokládáme, že zavře sedmdesát procent z nich,“ sdělil krajský předseda Sdružení praktických lékařů Jiří Bartoš. Jen v Brně lidé chodí ke zhruba třem stovkám praktických lékařů, zavřené ordinace mohou najít u více jak dvou stovek z nich.

Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, jeden z důvodů, proč praktičtí lékaři protestují, je povinnost od příštího ledna vydávat elektronické recepty a zavést elektronickou evidenci tržeb. „Vadí nám rostoucí byrokracie. Nemáme čas léčit, místo toho řešíme nesmyslná hlášení. Kolegové v důchodovém věku se s novinkami těžko srovnávají. Od ledna by kvůli nim mohla skončit stovka praktiků. O svého lékaře může přijít dvě stě tisíc lidí,“ vyčíslil Bartoš.

Protest uzavře ordinace

• K protestu se ve středu připojí například praktičtí lékaři Slavomír Šmíd z Židlochovic, židenická lékařka Hana Šumová, Zuzana Ryšavá z Rousínova na Vyškovsku, František Ševčík a Irena Zelníčková ze Zbýšova, brněnští lékaři Renata Veselá a Petr Veselý či Hana Sedláčková.



• V Brně se neotevřou ani ordinace Otakara Ach-Hübnera, Jiřího Chudáčka, ordinace Jana Španihela v Žabovřeskách nebo ordinace Ludmily Vomelové v Komíně.

Kromě papírování lékařům vadí také nedostatečné úhrady a to, že peníze putují hlavně do nemocnic. „Ministerstvo slíbilo, že v příštím roce dorovná platby v úhradové vyhlášce o tři procenta. Místo toho dává miliardy do nemocnic a na ambulantní sféru nic nezbylo,“ uvedl Bartoš.

Spolu s praktickými lékaři budou protestovat i lékárny. Kvůli tomu, že ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík odmítl dorovnat příjmy lékárníků v úhradové vyhlášce. Ve středu zavřou na půl hodiny od půl jedenácté dopoledne. „Nechápeme, jak může tak jednostranně rozhodovat člověk, který je jako bývalý ředitel fakultní nemocnice ve střetu zájmů,“ komentoval prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

K protestu se připojí i brněnské ordinace Mediclinic. Ve středu zavřou o hodinu dříve. „Nechceme z pacientů dělat rukojmí. Nesouhlasíme ale s protežováním nemocnic. Ministerstvo přehlíží stárnutí praktických lékařů a nepodporuje udržení ordinací v regionech,“ řekl ředitel Mediclinic Eduard Bláha.

Stejný názor má i Ivo Procházka, který ve středu neotevře ordinaci v Jedovnicích na Blanensku. „V čekárně najdou pacienti informační leták a zdůvodnění mého protestu. Vypadá to, jako bychom protestovali jen pro peníze. Tak to není, jde nám o pacienty a o lepší péči o ně,“ sdělil.

Ve své ordinaci naopak pacienty ve středu přijme praktická lékařka z brněnských Štýřic Taťána Svobodová. „Nezapojím se, o protestu jsem se dozvěděla pozdě a mám už objednané pacienty,“ uvedla. Stávkovat nebude ani další brněnský lékař Petr Tomandl.

Pacientům protestujících lékařů mají neodkladnou péči poskytnout místní nemocnice. „Víme o protestu, žádná zvláštní opatření ale nechystáme,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára.

Pokud lékařům vláda nevyhoví, s protesty chtějí pokračovat.