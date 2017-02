Letadlem z Brna na dovolenou? Přes léto přibudou dvě nové linky do Egypta

Brno – Musejí ukázat, že mají na víc, že podzimní výkony zapříčinila spíš souhra nepříznivých okolností a smůly. Pokud to brněnští fotbalisté předvedou, posunou se v prvoligové tabulce ze čtrnácté příčky. V opačném případě je čeká perné jaro, na sestupovou pozici mají jen dvoubodový náskok. „V hlavách to trošku je, ale doufám, že se z toho co nejrychleji dostaneme. Určitě tady není mančaft, který má hrát o záchranu," má jasno brněnský útočník Jakub Řezníček.Deník Rovnost shrnul pět faktorů, které Zbrojovce pomůžou k úspěšnému jaru.