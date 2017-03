Letecké lince do Mnichova pomůže reklama na Brno a jižní Moravu. Za 19 milionů

Brno – Brněnský magistrát a Jihomoravský kraj našly způsob, jak podpořit ztrátovou leteckou linku do německého Mnichova. Místo dotace si společně objednají reklamu za sedm set tisíc eur, tedy necelých devatenáct milionů korun. O účet se podělí. Brněnští zastupitelé plán schválili i přes nesouhlas opozice.

Podporu kritizoval třeba zastupitel za komunisty Martin Říha. „Větší smysl než podporovat linku do Mnichova má navázat dopravu na vídeňské letiště. Cestující by se odbavili už zde a pak letecky dopravili do Vídně, odkud by pokračovali,“ uvedl.

Podle primátora Petra Vokřála by linka do Vídně neměla smysl. „Cestující tam mohou dojet autobusy,“ řekl.

Zdůraznil přitom, že popularita linky stoupá. „Podnikatelé mají zájem o dva lety denně,“ zdůraznil.

Psali jsme k tématu => Účet za lety do Mnichova dělá 60 milionů. Letiště Brno už linku dotovat nechce

Podle opozice je ale i tento fakt důvod, proč linku nepodporovat. „Pokud zájem stoupá, nemusíme dávat peníze na reklamu,“ prohlásil bývalý sociálnědemokratický primátor Roman Onderka.

Podobně formou nákupu reklamy Brno v minulosti podporovalo sportovní kluby nebo třeba festival ohňostrojů Ignis Brunensis. Letos za svoji propagaci na zmíněné akci zaplatí tři miliony, v následujících dvou letech o půl milionu méně.

Podle právničky Sylvie Kloboučkové z Transparency International je těžké hodnotit, zda je takový postup zcela v pořádku. „Zakázka na propagaci je obecně podobná jako zakázka na poradenství nebo právní služby či služby v oblasti informačních technologií. Těžko se u tohoto typu hodnotí přínos a špatně se prokazuje zbytečnost,“ zhodnotila právnička.

Právě další posuzování zakázku ještě čeká i po schválení zastupitelstvem. „Dostali jsme už nabídku a Jihomoravský kraj na ni zpracovává posudek, který zhodnotí nabídnuté služby a cenu. Další informace budou na konci měsíce,“ uvedla Zuzana Taušová z tiskového střediska magistrátu.

Psali jsme k tématu => Letecká linka Brno - Mnichov po téměř roce fungování? Padesát cestujících denně

Podle představitelů Jihomoravského kraje má reklamní kampaň za devatenáct milionů zasáhnout co nejvíce lidí a potenciálních návštěvníků Brna a kraje. „Chceme dostat informace o letecké lince ke všem potenciálním zájemcům. Zakázka má obsahovat propagační služby v České republice, Německu a prostřednictvím palubního katalogu i v dalších zemích. Také propagaci na sociálních sítích nebo soutěže o letenky do Brna,“ popsala mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Letecké spojení Brna s Mnichovem doposud dotuje brněnské letiště. Od spuštění linky za ni zaplatilo skoro šedesát milionů korun. I proto jeho zástupci zakázku vítají. „Objednávka propagace na letecké lince, která Brno spojuje se světem, je podle našeho názoru odůvodněná,“ zdůraznila mluvčí Letiště Brno Kateřina Pichalová.

První letadla z Brna do Mnichova vzlétla v říjnu roku 2015. Původně létala šestkrát týdně v obou směrech. Nedávno však BMI Regional, která linku provozuje, oznámila zdvojnásobení počtu letů od letošního dubna. Spojení podle posledních údajů využívá v průměru padesát lidí denně dohromady v obou směrech.

Psali jsme k tématu => Letecká linka do Mnichova posílí. K šesti letům mají v zimě přibýt další čtyři

Brno lince při spuštění slíbilo patnáct milionů korun podpory, kraj třicet milionů, ale neposlaly je. Město podle Taušové čekalo na doložení způsobu vynaložení slíbených peněz. Kraj dokonce zrušil vlastní firmu, přes kterou chtěl linku původně podporovat.