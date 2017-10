Leteckou linku do Mnichova zaplatí kraj. Jako regionální vlaky a autobusy

Jižní Morava /ANKETA/ - Provoz letadel na lince mezi Brnem a Mnichovem už stál desítky milionů korun. Kraj chce ovšem přispět dalšími.

Za veřejné peníze a bez rizika prodělku. Tak má od příštího roku vypadat provoz na letecké lince z Brna do Mnichova. Krajští radní totiž na svém posledním zasedání odsouhlasili, že linku převezmou do takzvaného závazku veřejné služby.

Tímto způsobem už nyní fungují vlaky a autobusy, které kraj objednává a platí. Loni stála miliardu korun. „Kolik bude stát letecká linka, zatím nevíme. Záleží na tom, za kolik provoz linky vysoutěžíme,“ uvedl krajský radní zodpovědný za regionální rozvoj Petr Hýbler. Letadla mají z Brna do Mnichova létat dvakrát denně jako dosud s minimální kapacitou pětatřiceti míst.

Co jsou spoje v závazku veřejné služby:

• Doprava v závazku veřejné služby je taková, kterou by dopravce bez dotací neprovozoval, protože se mu nevyplatí.

• Kraje takto objednávají regionální autobusy a vlaky, ministerstvo dopravy platí dálkové spoje.

• V posledním roce zaplatil Jihomoravský kraj za regionální dopravu přes miliardu korun.

• Kolik bude stát provoz letecké linky není zatím známé. Záleží na výsledku soutěže na dopravce.

Letiště Brno, které linku déle než rok po spuštění dotovalo, na její provoz přispělo šedesáti miliony korun. Další desítky milionů letos představitelé kraje i Brna schválili na propagaci města a kraje na lince. „Jsme velmi rádi, že kraj postupuje tímto způsobem, protože pro Jihomoravany je to nejlepší způsob, jak se dostat do Mnichova a dále do celého světa,“ komentovala mluvčí brněnského letiště Kateřina Pichalová.

V České republice fungují mezinárodní letiště v pěti krajích včetně Jihomoravského. Žádný z nich si ale letecké linky neobjednává. „Letecká doprava je stále poměrně luxusním způsobem přepravy. Pardubický kraj v současné době nemá leteckou dopravu v závazku veřejné služby a ani o tom neuvažuje,“ sdělil například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Podle ekonoma Filipa Hrůzy z Institutu veřejné správy je u podpory letecké linky důležitá její dlouhodobost. „Například po třech letech bude potřeba vyhodnotit, jaké jsou přínosy této podpory. Kromě zajištění dopravy pro Jihomoravany může tato podpora také pomoci s nárůstem počtu obyvatel, zvýšit turistický ruch nebo i podpořit obchod,“ myslí si Hrůza.

Šéf opozičních lidovců Roman Celý se domnívá, že linku je dobré podporovat kvůli důležitosti a přínosu pro kraj. „Bez detailních informací o nákladech a podmínkách ovšem nemohu tuto podporu blíže komentovat. Problém současné koalice je totiž také nedostatečná komunikace s opozicí,“ vzkázal Celý.