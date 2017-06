Letní kina zahajují sezonu. V Židlochovicích neotevřou kvůli staré promítačce

Brněnsko - Letos si lidé mohou užít sledování filmů pod hvězdami hned na několika místech na Brněnsku. V Židlochovicích však o oblíbenou letní zábavu přijdou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Bergman

Filmy pod širým nebem, grilování či pohádky pro děti. Letní kina k létu neodmyslitelně patří. V parných dnech se lidé na Brněnsku mohou kromě kultovních filmů těšit také na trháky minulého roku a řadu speciálních programů.

Mezi města, která letní kina provozují, patří například Tišnov. „Sezonu slavnostně zahájíme v sobotu prvního července. Bude grilování a na film dobrovolné vstupné," sdělil vedoucí kina Filip Navrátil.

Provoz letních kin na Brněnsku

∙ Tišnov: od 1. 7., soboty, neděle a středy, vstupné 90 Kč

∙ Ivančice: od 1. 7., 18 filmů, 70 Kč

∙ Kuřim: od 7. 8. do 20. 8., 10 filmů 60 Kč jednotlivec, 150 Kč rodinné vstupné

∙ Pasohlávky: od 30. 6., každý den, cena je zahrnutá ve vstupném do kempu

∙ Rebešovice: od 24. 6. do 27. 6., 4 filmy, vstupné dobrovolné

∙ Zbýšov, Oslavany: dva filmy v červenci, dva v srpnu, zdarma

∙ Další promítání: Zastávka, Želešice, Říčany, Lukovany a Vysoké Popovice, Rosice

Bohatý program oznámily také Ivančice. Město si připravilo osmnáct filmů, které zájemci zhlédnou na nádvoří radnice.

O letní kino nepřijdou ani obyvatelé Kuřimi, mezi nimiž je venkovní projekce oblíbená. „Je tam takové rodinné prostředí. Lidé se mezi sebou znají, povídají si nebo třeba pořádají pikniky," popsal student Tomáš Lysoněk z Kuřimi akce na nádvoří tamního zámku.

Největší počet promítaných filmů nabídne autokemp Merkur v Pasohlávkách. Od třicátého června až do konce srpna tam nabízejí návštěvníkům každodenní promítání. Každému filmu bude předcházet krátká pohádka pro děti.

Všichni návštěvníci autokempu budou mít letní kino v ceně. Ostatní musí zaplatit vstupné za kemp, které je čtyřicet korun odpoledne a padesát za celodenní vstup.

Večerní promítání filmů pod širým nebem si letos neužijí obyvatelé Židlochovic. „Bohužel letní kino neotevřeme. Máme starší promítačku, na které jsou filmy kvůli digitalizaci špatně dostupné," uvedl provozovatel židlochovického letního kina Zdeněk Schaffer.

Lidem to vadí. „Je škoda, že letní kino nebude. Daly se tam trávit pohodové večery a také děti měly promítání kousek od jejich domů," sdělila Eliška Kleinová, která židlochovické kino navštěvovala.

Na venkovní promítání se mohou těšit v Rebešovicích, které navštíví Kinematograf bratří Čadíků. V místním sportovním areálu jsou od soboty do úterka připraveny čtyři filmy především z české a slovenské produkce. Za dobrovolné vstupné mohou návštěvníci vidět například pohádku Řachanda nebo romantické drama Teorie tygra.

Letního kina si užijí také obyvatelé Rosic. Ve Zbýšově a Oslavanech si vedení připravilo vždy dva filmy na každý prázdninový měsíc.

Jedno letní promítání mohou navštívit lidé ze Zastávky, Želešic, Říčan, Lukovan a Vysokých Popovic, kam všude zavítá Kočovný biograf.

LENKA JEBÁČKOVÁ

PETR UHLÍŘ