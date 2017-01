Lidé často vidí jen materiální stránku, tvrdí organizátor pochodu do Sýrie

Brno /FOTOGALERIE/ - Přes týden studuje v Praze, o víkendu pomáhá organizovat protestní pochod do syrského města Aleppa. Třiadvacetiletý Martin Madej věří, že osudy lidí trpících ve válce na Blízkém východě jsou propojené s životy lidí i v České republice. Symbolizuje to pro mě víc věcí, hlavně je třeba nebýt lhostejný tomu, co se děje ve světě. Důležité je i kriticky myslet a neposlouchat jenom to, co někdo navykládá," vysvětlil mladík.

Fotogalerie 12 fotografií Pochod pro Aleppo v Brně.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Je jedním z deseti organizátorů akce s názvem Pochod pro Aleppo, při které lidé 26. prosince vyrazili z Berlína na cestu, kterou musí opačně absolvovat uprchlíci, kteří se chtějí dostat do Evropy. V sobotu zhruba sedmdesát protestantů dorazilo do Brna. „Většinou s námi jdou sympatizanti s myšlenkou projektu. Pochodují třeba den nebo dva, aby vyjádřili akci podporu," uvedl Madej. Cestu, která má téměř čtyři a půl tisíce kilometrů, nakonec projde jen několik lidí, Madej doufá, že právě tito lidé by mohli pomoct k tomu, aby politici ve válkou zmítané Sýrii začali vyjednávat o míru. „Sympatizantů s pochodem je hodně, ale konečná rozhodnutí dělají jiní lidé, my na ně můžeme jen apelovat a tlačit," doplnil mladík. Pochod je podle něj důležitý i v tom, že může změnit pohled na život jeho účastníků. „Lidé si mohou rozšířit obzory a začít o věcech přemýšlet jiným způsobem," nastínil Madej. Nový názor na lidi si při pochodu, který pro něj v Brně skončil, vytvořil i on. „Lidé na nás reagovali různě, občas akci viděli i negativně. Ptali se nás, jestli si myslíme, že se něco změní, a nebyli schopní vidět i jinou než materiální stránku věci. Měli jsme ale i pozitivní ohlasy, kdy se k nám někdo třeba na chvíli přidal," přiblížil mladík. Názory lidí podle něj byly skoro vyrovnané. Do cíle své cesty cestovatelé dorazí letos v záři.

Autor: Monika Krylová