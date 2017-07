Lidé do kašny házejí odpadky, perou v nich prádlo. Údržba? Až půl milionu ročně

Brno /ANKETA/ - Největší problémy s vodními zařízeními v Brně mají správci kašen s odpady od lidí. Náročnost jejich údržby závisí i na počasí nebo na tom, jak se k nim lidé chovají. Někteří do nich jen házejí věci, které patří do koše. Jiní zacházejí o krok dál.

Vyhodit kelímky, vyprat si prádlo, přidat saponáty nebo olej. Na všechno z toho slouží některým Brňanům kašny ve městě. Jedná se o jeden z hlavních problémů, který s fontánami jejich správci mají.

Jejich údržba totiž závisí i na tom, jak jsou čisté. „Záleží na počasí i jak moc je znečištěná buď od prachu, listí či pylu, tak od odpadů, které do nich házejí lidé,“ zmínil se Tomáš Hájek z Veřejné zeleně města Brna.

To je problém třeba v městské části Brno-střed, kde lidé do kašen někdy házejí odpadky či kelímky, došlo už i k posprejování pítek s pitnou vodou. Minulý rok se některé kašny musely vypouštět. „Občas se stalo, že si tam bezdomovci vyprali prádlo. To se pak musí kašna vypustit a znovu naplnit,“ vysvětlila Kateřina Dobešová z městské části Brno-střed.

Ještě větší potíže s vodními zařízeními má starosta Starého Lískovce Vladan Krásný. V městské části jsou celkem tři vodní zařízení a po špatných zkušenostech už starosta další nechce. „Jsou s tím neustále problémy. Lidé nám do vodních prvků lijí jar nebo olej. U dětského hřiště tam pak děti do fontány sypou kbelíky s pískem a rodiče na to jen dívají,“ popsal.

Ovšem třeba u barevné kašny ve tvaru opony u Janáčkova divadla se nejedná o velký problém. „Pravidelně se celý park u budovy uklízí, takže se většinou nestane, že by tam bylo něco velkého, co by fontánu ucpalo,“ zmínil se Hájek.

Tradičně se někteří Brňané pozastavují i nad koupáním v kašnách. Lidé využívají především barevnou fontánu u budovy divadla. „Když si tam lidí opláchnou ruce nebo nohy, tak to bych řekla je v pořádku. Ale myslím, že přímo koupat by se tam neměli,“ nechala se slyšet Drahomíra Baránová.

Kašny u divadla nejsou jediné v Brně, kde se lidé osvěžují. Dělat by to ale podle Jany Derkové z Krajské hygienické stanice neměli ani v jedné z nich. Voda ve fontánách totiž nesplňuje podmínky pro bezpečné koupání. „Ve vodě můžou být kromě velké řádky přirozených mikroorganismů i různé projasňující látky či nějaké proti korozi a navíc může být kontaminována ptactvem nebo vandalismem,“ vysvětlila hygienička.

S tím souhlasí i Tomáš Hájek z Veřejné zeleně města Brna, pod kterou barevná kašnu u divadla spadá. „Když se tam lidi koupou, tak to není moc problém, staráme se o to, aby nebyla závadná. Ale určitě pro to není určena,“ nechal se slyšet.

Ani samotné fontány svým vystavěním neslouží jako bazén. „Jsou kluzké, je lehké se poranit na rozích či ostrých ozdobných prvcích,“ zmínila se Derková.

To, že se lidé v kašnách koupou, nevadí třeba Adrianě Čepelákové. „U dospělých to vnímám jinak, ale když se tam koupou děti, tak nevidím problém,“ řekla.

K samotnému znečištění vody ale v případě takového koupání nedochází. „Ani to není možné, protože se voda pořád čistí,“ zmínila se Dobešová.

Nejdůležitější je pak čištění filtrů, aby se neucpávaly trysky. Správci musí hlídat i množství chemikálií, ze kterých se mohou vytvořit řasy, a také hladinu vody.

Větší kašny přitom na údržbu vyžadují tři sta až pět set tisíc korun ročně. Pítka s pitnou vodou pak kolem dvaceti až čtyřiceti tisíc korun. "Starší vodní prvky potřebují častější péči a obměnu jejich částí ve strojovnách, abychom zajistili jejich bezporuchový provoz,“ zmínil se Hájek.

MICHAELA NÁROŽNÁ