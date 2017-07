Lidé dýchají prach. Do vyčerpání limitů chybí v půlce roku už jen dva dny

Brno – Okolí Zvonařky a Dětské nemocnice, Úvoz nebo Svatoplukova ulice. To jsou jen některé z brněnských lokalit, kde se lidé dusí polétavým prachem. Zákon o ochraně zdraví povoluje překročit normy prachu v ovzduší pětatřicetkrát za rok. V Brně je tento limit téměř vyčerpaný už nyní. „Na vině jsou špatné rozptylové podmínky v lednu a únoru," vysvětlil meteorolog Robert Skeřil.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Zhoršení zaznameli meteorologové i v oblastech, kterých se běžně trápení se znečištěním ovzduší netýká. „Rekordní hodnoty naměřila i stanice uprostřed vinic v Mikulově. To je opravdu anomálie," dodal Skeřil.

Kvalitu brněnského vzduchu negativně ovlivňuje hlavně hustá doprava. „Rok jsem bydlel na Úvoze. Kvůli autům jsem ani nemohl vyvětrat, prach byl opravdu problém," svěřil se Šimon Kalíšek.

Nejhůře se momentálně dýchá lidem v okolí Zvonařky. Ke zplodinám z aut se přidal také prach z bourání bývalé textilky Vlněna. Nadlimitní koncentraci prachových částic tam od ledna naměřili už třiatřicetkrát.

Dýchat příliš zhluboka by lidé neměli ani u Dětské nemocnice. „Tam jsou potíže s prašností dlouhodobě. Tradičně nejhorší bývá stanice Svatoplukova, ale letos ji na několik dní odstavili," sdělila Hana Chalupská z iniciativy Dejchej Brno.

Město chce zdravější vzduch zařídit už do tří let. Radní schválili akční plán, který má přispět ke snížení koncentrace škodlivin v ovzduší. „Chceme motivovat lidi k cestování hromadnou dopravou a dostat do ulic více zeleně, která zachytává prach," řekl náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Tam, kde není dost místa pro výsadbu stromů, mohou růst popínavé rostliny. „V příštích dnech v Brně-středu zkušebně osází několik sloupů trolejového vedení," dodal Ander.

Kromě snižování prašnosti budou rostliny i ochlazovat město. „Vysoké teploty urychlují fotochemické reakce, při nichž vznikají škodliny, které všichni vdechujeme," vysvětlil ředitel nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Polétavý prach dráždí dýchací cesty, poškozuje srdce a cévy a zvyšuje předčasnou úmrtnost. Podle propočtů zkrátilo v roce 2015 znečištěné ovzduší život každého člověka o šest dní.

Ani pokud počet nadlimitně zaprášených dnů klesne pod pětatřicet, nebudou mít Brňané vyhráno. „Imisní limit je uměle stanovená hranice. To, že dýcháme prach tři týdny místo pěti, ještě neznamená, že je vše v pořádku," upozornil Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu.

Počet smogových dní zase pravděpodobně naroste na přelomu září a října, kdy začne topná sezóna.

DOMINIKA VRBECKÁ