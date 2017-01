Lístky na památky i do MHD. Turistická karta má pomoci naplánovat návštěvu Brna

Brno – Brouzdají po internetu, chtějí si výlet do Brna dopředu naplánovat a pohodlně si ještě před návštěvou města zarezervovat lístky na tramvaj, nebo vstupenky na památky či výstavu. Na takové návštěvníky cílí novinka brněnského Turistického informačního centra, takzvaná turistická karta. První návštěvníci Brna ji zřejmě využijí už v první polovině roku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Lidé si při výběru služeb, které si na kartu dají, zvolí buď předem připravený balíček, nebo naplánují atrakce a vstupy podle sebe. „Nyní jednáme s dodavateli softwaru. Při tvorbě služeb pro kartu se budeme snažit trochu za turisty myslet, nabízet jim různé zajímavé akce," poznamenala ředitelka Turistického informačního centra Jana Janulíková.

Karta bude ve verzi na jeden, dva nebo tři dny. Centrum lidem nabídne i verzi s dopravou nebo bez. Je možné, že bude karta fungovat na platformě nedávno zavedených elektronických šalinkaret. „Ty jsou zatím primárně pro rezidenty v Brně. Aktuálně pracujeme na propojení obou systémů tak, aby byl pro turisty co nejjednodušší," podotkla mluvčí centra Adéla Nováková.

Elektronickou šalinkartu na určitý počet dní si mohou turisté zařídit už nyní. „Nejkratší jízdenka platí dva dny v obou brněnských zónách a stojí 140 korun," upřesnila mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová. Vstup na památky ale zatím turistům nezajistí.

Přesné technické řešení turistické karty zatím centrum teprve řeší. „Pro tuto chvíli jsou v plánu dvě hlavní varianty. První bude vázána na platební kartu zákazníka, druhá pak na kartu, kterou k tomuto účelu vydáme," dodala Nováková. Jednou z dalších možných variant je online verze karty. Lidé by se pak prokazovali třeba prostřednictvím mobilních telefonů.

V nabídce si turisté na kartu přidají vstup na památky. „Někde bude stačit prokázat se turistickou kartou. Jinde, zejména v místech, kde je vstupenka vázána na konkrétní čas, bude nutné si lístek dokoupit," vysvětlila mluvčí Nováková.

Centrum zatím s institucemi, které se do projektu zapojí, jedná. Jisté však je, že karta bude sloužit jako vstupenka do brněnského podzemí a na věž Staré radnice. Na některých památkách by mohla karta návštěvníkům zajistit i levnější vstupné.

Na pravidelné návštěvy známých dojíždí do Brna Miloslav Robeš. Nápad se mu zamlouvá. „Bude to rozhodně pohodlnější. Záleží ovšem, jak jednoduše s kartou půjde zacházet. Pokud bych si ji musel někde složitě vyřizovat, nepořídil bych si ji," zdůraznil.

Systém turistických karet využívají i v jiných místech. „V roce 2017 jsme pro návštěvníky kraje připravili all inclusive Olomouc Region Card," řekl hejtman Olomouckého kraje Oto Košta. Tamní karta opravňuje její držitele navštívit osm desítek turistických atrakcí zdarma, nebo na téměř stech místech využít různé slevy.