Lužánky zaplavila smečka psů z útulků. Při výstavě hledali nové majitele

Brno /FOTOGALERIE/ – Netradiční psí výstava, u které nejde o to se ukázat, ale pomoci. Tak vypadala sobotní akce s názvem Chcete nás? v brněnském parku Lužánky. Psí útulky z Brna a okolí představily svoje čtyřnohé svěřence. Kromě promenády psů mohli lidé vyslechnout příběh každého z nich.

Psi se do útulků dostávají z různých důvodů. Některé majitelé nechtěli nebo nezvládli vychovat, jiné našli policisté u cesty a předali je útulku. „Líbí se mi ten starší strakatý pes. Doma máme dva, ale možná bychom si mohli vzít jednoho z útulku. Uvidíme, co na to řekne manžel,“ prohlásila Anežka Krejčí z Brna.



Na přehlídku přišli i chovatelé, kteří si psa z útulku osvojili. Chtěli podpořit akci a zároveň vysvětlit budoucím chovatelům, proč je dobré si vzít psa právě z útulku.

„Když jsem se s přítelem přestěhovala do Brna, chtěli jsme si pořídit mazlíčka. Pes z útulku pro mě byla jasná volba. Nepotřebuji mít psa od štěněte, abych ho měla ráda. Záleželo mi pouze na velikosti. Máme menší byt, ale často sportujeme. Šlo tedy o to, aby nám pejsek stačil a aby mu bylo dobře,“ řekla majitelka šestileté fenky Klára Šťávová.

JOLANA HALALOVÁ