Magistrát mění vedoucí. Víc než v předchozích volebních obdobích

Brno /ANKETA/ – Ačkoli na počátku volebního období koaliční politici slibovali úředníkům jistoty a lepší pracovní podmínky, od roku 2014 se na magistrátu vyměnilo již jedenáct vedoucích odborů. Opozice za to současné vedení města kritizuje.

Magistrát města Brna. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek výměny vedoucích odborů potvrdil. Od roku 2014 se podle něj výměna týkala celkem jedenácti odborů a úseků. „Z toho osm ukončilo pracovní poměr a tři přešli do jiných funkcí,“ informoval Poňuchálek.

V předchozím volebním období v letech 2010 až 2014 ze své pozice odešlo jen šest vedoucích, z toho tři do důchodu. O čtyři roky dříve jich bylo sedm a do důchodu odešli dva.

Podle opozice jsou výměny úředníků politicky motivované. „Současná koalice se chová na brněnské radnici jako na dobytém území. Odvolávají jednoho nepohodlného vrcholového úředníka za druhým,“ komentoval výměnu úředníků bývalý náměstek primátora a předseda spolku Brno+ Robert Kotzian.

Podle něj vládnoucí koalice neplní, co na počátku slíbila, tedy že nebude do fungující struktury úřadu zasahovat. „Celá struktura měla věcné důvody. Odbory a úseky nové vedení uspořádalo podle vlastních potřeb,“ dodal Kotzian.

Jeho obvinění jsou podle náměstka primátora Richarda Mrázka neodůvodněná. „Pokud by to měla být pravda, museli by úředníci dostávat výpovědi. Mohu mluvit za svůj úsek. Zde lidé odchází dobrovolně, někdy i na jiné pozice ve správě města,“ zdůraznil Mrázek.

Právo úředníky odvolat nebo se s nimi dohodnout na ukončení pracovního poměru radní podle odborníků mají. „Magistrát je orgán samosprávy, nikoli státní správy. Proto se na úředníky nevztahuje služební zákon, který by jim zajistil jistotu pozice i po změně vedení,“ uvedl prorektor Vysoké školy finanční a správní Vladimír Čechák.

Mění se nejen vedoucí odborů magistrátu, ale i počet úředníků v kancelářích. Ten do současnosti od roku 2014 narostl o jednaosmdesát na 1 248 míst.

Podle vedení magistrátu zvýšení počtu úředníků závisí na změnách zákonů. „Převzali jsme řadu činností státní správy, které musíme zajistit,“ vysvětlil brněnský primátor Petr Vokřál.

Průměrný plat magistrátních úředníků činí 28 259 korun. Dvanáct z nově přijatých úředníků podle vedení magistrátu dostává plat z evropských dotací.