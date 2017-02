Masna naproti hlavnímu vlakovému nádraží zůstává. Výpověď z nájmu radní zrušili

Brno – Pro maso z jihomoravských chovů i na oblíbený řízek do bufetu mohou lidé k Havelkovým i nadále chodit do řeznictví na adrese Nádražní 4. Radní městské části Brno-střed jednateli rodinného podniku Milanu Havelkovi oznámili v úterý, že odvolali předchozí rozhodnutí o výpovědi z nájmu.

Podle předchozích plánů, o kterých informoval Brněnský deník Rovnost minulý týden (přečtěte si zde =>

Toalety, nebo řeznictví? Petice chce naproti nádraží zachovat tradiční podnik), mělo řeznictví skončit již letos v polovině května. „Máme slíbené, že v prodejně můžeme zůstat, ale počkáme na další jednání. V ideálním případě bychom mohli v prodejně zůstat a rekonstrukce neomezí provoz prodejny ani bufetu na delší dobu," sdělil jednatel řeznictví Havelka.

Prioritou radních zůstává rekostrukce domu, ale zároveň chtějí zohlednit požadavky provozovatelů občerstvení. „S provozovatelem řeznictví jsme jednali ještě před tím, než se toto téma dostalo do médií. Doufáme, že se situace vysvětlí, a Havelkovým se za vzniklá nedorozumění omluvíme," řekl před jednáním starosta Martin Landa.

Konečnou podobu domu radní zatím neznají, proto chtějí hledat vhodná řešení společně s nájemci. „Další jednání, které přiblíží konečnou podobu rekonstrukce, teprve plánujeme, až se vrátí místostarosta Jiří Švachula z dovolené," oznámila mluvčí městské části Denisa Kapitančíková. Dodala, že zatím radní zvažují více možností na opravu domu i prodejen.

Havelkovi jsou ochotní provoz rekonstrukci přizpůsobit. „Oprava domu je také v našem zájmu. Pokud s námi zástupci radnice budou komunikovat i nadále, určitě se na podrobnostech domluvíme," oznámil po schůzce Havelka.

Hrozba zrušení rodinného řeznictví znepokojila mnoho zákazníků, kteří byli s masnou spokojení. „Vadí mi, že se snaží vystrnadit z dobře dostupného místa lidový podnik, který tam je desítky let. Kdyby k tomu existoval dobrý důvod, pochopila bych to. Ale veřejné záchody se vstupem zdarma poslouží jen jako další místo pro shlukování bezdomovců," obávala se Brňanka Rostislava Vítová.

Na podporu masny rodiny Havelkových vznikla na internetu petice, ke které se do úterka připojilo již více než tisíc lidí. Většině podepsaných kromě zrušení řeznictví vadí také to, že v okolí nádraží již v minulosti fungovaly veřejné toalety, které jsou nyní uzavřené. Stačilo by je přece jen opravit a znovu otevřít, shodují se lidé na internetu.

ANNA TIŠNOVSKÁ