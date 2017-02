Medvídě spadlo do díry v ledu. Ostražitá matka ho ihned vytáhla.

Jižní Morava - Vojenští nadšenci letos poprvé v dubnu namísto do Ořechova zamíří do Dolních Kounic. Historický spolek Renata tam přesunul ukázku bitvy, kterou na původním místě pořádal dvacet let. „Loni ořechovský areál převzal od vedení obce soukromý majitel, se kterým nebudeme dále spolupracovat," vysvětlil za spolek organizátor Dan Urbánek.