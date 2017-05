Meeting Brno: Hosté zazpívají v němčině, romštině nebo v jidiš, říká Tučková

Brno – Tugendhat, Löw-Beer, Stiassni. To je trojice rodů, která je neodmyslitelně spjatá s historií Brna. Jejich vily se řadí k architektonickým skvostům města. Jejich potomci se teď po více jak sedmdesáti letech opět setkají – na Meetingu Brno.

Programová ředitelka festivalu Meeting Brno Kateřina Tučková.Foto: DENÍK/Attila Racek

První ročník tohoto multikulturního festivalu se uskutečnil už loni v květnu a navazoval na projekt Rok smíření. „I když jsem byl za začátku trochu skeptický k ambicím, které pořadatelé s festivalem měli, jsem rád, že se všechno nakonec podařilo ještě nad má očekávání," řekl brněnský primátor Petr Vokřál.

Součástí festivalu, který provází heslo „jednota v rozmanitosti", bude například diskusní fórum s potomky třech židovských rodů, Piknikfest, který představí jídlo, jako základní prvek každé společnosti nebo Šalina Music Tour Kateřiny Šedé. „Požádali jsme ji, zda by nevymyslela něco, co by přiblížilo jazyk a dějiny města Brna. Ona na tento popud sezvala do Brna více jak čtyřicet interpretů, kteří zpívají v němčině, romštině nebo v jidiš," vysvětlila programová ředitelka festivalu Kateřina Tučková.

Opráski sbrněnskí historje

Interpreti na festivalu vystoupí v tramvajích, ale také při večerních open-air koncertech. „Jedinečné bude bezesporu vystoupení dvou zpěvaček z Berlína, které předvedou jódlování", dodal Jakob Ráček s Goethova institutu, který na festivalu spolupracuje.

Kromě hudby a diskusí se mohou návštěvníci těšit například na vernisáž komiksové výstavy Opráski sbrněnskí historje nebo Pouť smíření z Pohořelic do Brna.

VIKTORIE POKORNÁ