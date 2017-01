Brno - Meteorologové v Brně vyhlásili smogovou situaci. Platí od noci na pátek do odvolání. Důvodem je vysoká koncentrace polétavého prachu v ovzduší. Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině stanic překročil dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán jeho pokles.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Podle webu Českého hydrometeorologického ústavu platí smogová situace na řadě míst země včetně Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů.