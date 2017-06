Mohou zachránit život. Nová SOS tlačítka přivolají pomoc díky GPS navigaci

Brno /FOTO/ – Malé tlačítko může zachraňovat životy. Tísňové volání pomocí nových SOS tlačítek, o kterém už dřív informoval Brněnský deník Rovnost, se mezi Brňany rozšíří od prvního července. Představilo ho město Brno ve spolupráci s organizací Centrum sociálních služeb a městskou policií.

SOS tlačítko. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lenka Jebáčková

Podle náměstka pro sociální oblast Matěje Hollana je hlavním cílem služby zvýšení bezpečnosti starších a hendikepovaných lidí, kteří se skrze tlačítko mohou spojit s dispečinkem tísňového volání. „Tlačítko mi už dvakrát zachránilo život," řekla důchodkyně Zdeňka Nováková.

Podobný systém fungoval u městské policie již dříve, nová služba ale poskytuje GPS lokalizaci a nepoužívá signál pevné linky, na rozdíl od té staré.

Tlačítko je určeno seniorům nad pětašedesát let a zdravotně postiženým starších osmnácti let. Počet uživatelů by se měl zvýšit na tři sta.

Žádosti mohou lidé podávat od pátku 23. června na pracovišti odboru sociální péče, které sídlí na Kolišti 19. Poplatek za službu činí 150 korun měsíčně.

LENKA JEBÁČKOVÁ