Motivace pro učitele? Na začátku pomůže mentor, zasloužilí dostanou příplatky

Brno, jižní Morava - Mladí učitelé postrádají motivaci a odcházejí jinam, stěžují si školy. "Hledají práci tam, kde je čeká rychlejší postup a lepší plat," upozornila ředitelka základní školy Dolní Loučky na Brněnsku Hana Svánovská. Zlepšení situace slibuje ministryně školství. V pondělí v Brně sdělila, že plánuje obnovit funkci uvádějícího učitele, který nástup nových lektorů usnadní, a také motivovat kvalitní vyučující příplatky.

Ministryně školství Kateřina ValachováFoto: Deník/Martin Divíšek

Ministryně školství Kateřina Valachová plánuje upravit kariérní systém učitelů, jehož základem bude třístupňový standard. V prvním kariérním stupni se budou nacházet začínající učitelé, do druhého přejdou po atestaci, kterou mohou skládat po dvou letech praxe, a pokud se dostanou do třetího kariérního stupně, čeká je příplatek pět tisíc korun ke stávajícímu platu.

V současné době návrh projednává poslanecká sněmovna. "Našim cílem je, aby učitelé do škol nejen vstupovali, ale také tam zůstávali. Nemáme jich nedostatek, jen nejsou dostatečně motivovaní a ohodnocení, proto odcházejí," upozornila Valachová.



Začínajícím učitelům podle Svánovské chybí hlavně možnost kariérního růstu. "Nemají dostatek příležitostí se dále vzdělávat a postupovat dopředu. U nás ve škole bych ocenila možnost nabídnout kantorům další atestaci. Už teď mě napadají minimálně dva kandidáti," prohlásila ředitelka.



Součástí novely kariérního systému bude i funkce uvádějícího učitele, tedy lektora, který bude ohledně výuky radit absolventům v jejich adaptačním dvouletém období. "Pro naše absolventy je to velká příležitost. Učitel dozrává do kvality nejlépe pod vedením zkušenějších kolegů," prohlásil děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jiří Němec.