Muzeum změní název i podobu. Budova se skoro na dva roky zavře

Brno – Užité umění brzy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně vystřídá design. Kvůli radikální přeměně interiérů i koncepce sbírek se budova pro návštěvníky letos v létě úplně uzavře. Po otevření se bude jmenovat Muzeum designu.

Pro návštěvníky bude budova v Husově ulici nepřístupná téměř na dva roky. „Není to rekonstrukce, spíše nám jde o změnu vnitřních prostor. Přestavbou vybudujeme novou stálou expozici, která se zaměří na pojem designu a jeho vývoj. Krátkodobé výstavy pak například přesuneme z přízemí do druhého patra. Projekty tím získají důstojné prostředí, budou divácky atraktivnější a přehlednější," vysvětlila mluvčí Moravské galerie Michaela Paučo.

Přízemí se pak promění na multifunkční prostor pro pořádání velkoformátových instalací, které mohou prostupovat celou budovou. Moravská galerie v těchto místech počítá s pořádáním hudebních i uměleckých vystoupení nebo experimentálními módními přehlídkami. Terasa, jež přiléhá k budově muzea, se promění ve venkovní pavilon s kavárnou.

Díky rekonstrukci se zlepší taky zázemí pro odborníky. „Konzervátorsko-restaurátorská a digitalizační pracoviště doplníme speciálními technologiemi a vybavením, které odpovídá moderním metodám práce na odborných pracovištích," doplnila Paučo. Proměna muzea bude stát více než sto milionů. Galerie už na ni má přislíbenou dotaci.

Místodržitelský palác: na opravy chybí peníze

Zatímco jednu budovu Moravské galerie čeká generální proměna, další na ni už léta marně čeká. Získat peníze na opravu Místodržitelského paláce se galerii zatím nepodařilo. Naposledy se o to pokoušela loni. Síly spojila s brněnskými architekty Ondřejem Chybíkem a Michalem Krištofem. „Šlo nám o to, vylepšit návštěvnické zázemí. V ideálním případě jsme chtěli v budově udělat výtah a další schodiště, aby byly sbírky v patrech pro návštěvníky přístupnější. Zatím je to ale pouze záměr, na který chybí peníze," přiblížil projekt Michal Krištof.

Jenže právě nedostupnost budovy pro lidi na vozíku je podle Paučo problém. Další budovy galerie už totiž bezbariérové jsou.

Budova potřebuje generální rekonstrukci, která by podle odhadu galerie vyšla asi na 450 milionů korun. Nutný zásah potřebuje například fasáda nebo sklepení.

Tak velkou opravu ale ministerstvo kultury v letošním roce nepodpoří. „Moravská galerie je jen jednou z devětadvaceti příspěvkových organizací, které ministerstvo má. Každá z nich si žádá o dotace. A před žádostí Moravské galerie je dalších osmnáct projektů, které mají větší prioritu. I proto jsme žádost galerie ani neprojednávali," vysvětlila mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Jakýkoli rozvoj kultury ve městě vítá Brňanka Klára Jarošová. „Ráda chodím na výstavy, při kterých se ale dívám také na to, jak vypadají budovy. Stav Místodržitelského paláce mě velmi mrzí, ale věřím, že se brzy nějaké peníze najdou," poznamenala žena.