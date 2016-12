Trhák předvánočních nákupů? Antistresové omalovánky a skládací sklenice na víno

Brno, Modřice /REPORTÁŽ/ – Jedno vedle druhého, kam až oko dohlédne. Auta pod brněnským Nákupním centrem Královo Pole předvádějí pokrytí parkoviště, které by jim leckterý mobilní operátor v pohraničí mohl závidět. A to může znamenat jen jedinou věc – je poslední předvánoční víkend a vrcholí nákupy dárků.

Parkování netrápí v sobotu dopoledne jen nakupující v brněnském Králově Poli. „Nabízíme tisíc parkovacích míst a zatím fungujeme, ale kapacita je na hraně. Je možné, že ji odpoledne překročíme," potvrzuje velký zájem také Martin Kondrát z Vaňkovky nedaleko centra Brna.

Nadcházející svátky klidu a míru se rozhodly tisíce lidí oslavit ve velkém. „Většinou to mám rozmyšlené, ale nakupuji až na poslední chvíli. Sháním sportovní vybavení nebo hodinky a pro přítelkyni parfém," líčí ve Vaňkovce Kamil Polívka.

PĚT HODIN V OBCHODĚ

Pět hodin v Olympii strávila Andrea Lukasová. „Mám to rozplánované, abych nenakupovala na poslední chvíli. Teď už hledám jen drobnosti," prozrazuje.

Avion Shopping Park očekává návštěvnost kolem padesáti tisíc lidí. „Advent je vždy mimořádný, ať už jde o zvýšené nároky na úklid nebo také ostrahu nákupního centra," zmiňuje manažer centra Petr Navrátil.

Zvýšený provoz na příjezdech k obchodním centrům pocítí i policie, která před ním již před víkendem varovala. „V centrech jsou i policisté bez uniforem. Kvůli dění v Evropě a ve světě více hlídáme místa, kde se shlukují lidé ve větším počtu," oznamuje policejní mluvčí Štěpánka Komárová. Pozor si podle ní mají návštěvníci obchodů dát na kapesní krádeže.

A čím lidé před svátky plní nákupní košíky? Zatímco přes rok krajkové spodní prádlo shánějí převážně ženy, v předvánočním období zamíří mezi podprsenky a kalhotky rovněž muži. „Poměr mužů a žen bývá teď padesát na padesát. Než ale začnou vybírat, měli by si zjistit velikost. Není to jako u trička, kde nám můžou říct: Postavou je ta žena jako vy," varuje Zuzana Lengálová z prodejny spodního prádla Triumph. Podle ní pánové častěji než dámy nakupují celé soupravy spodního prádla. Nebo to nechávají na svých lepších polovičkách a pořídí jim pod stromek rovnou dárkový poukaz.

Hrnky, termosky, ručníky a další drobnosti patří k nejoblíbenějšímu předvánočnímu sortimentu outdoorové prodejny Rock-point. „Ženy spíš volí doplňky, jako jsou čepice a rukavice. Zájem ale je i o skládací skleničky na víno," popisuje manažer brněnské sítě prodejny Radek Civiš.

NEKLID U KNIH

Klid u knihy lidé poslední adventní víkend rozhodně nenajdou v knihkupectví, která mohou směle konkurovat parkovištím. Podle vedoucí směny v Knihách Dobrovský Markéty Michalové počet zákazníků před svátky roste o padesát a více procent. „Letos mají lidé zájem také o společenské hry. Z knih pak vede třeba thriller Dívka ve vlaku nebo knihy o Trumpovi či antistresové omalovánky," tvrdí Michalová.

Advent tráví tvrdou prací i zaměstnankyně z dárkové balicí služby. „Začínáme od desíti a zatím jsme se nezastavily. Přes týden to tak náročné nebývá," poznamenává při balení polštáře Vendula Chybová. Za směnu jí projde rukama přes stovku dárků. Možná jí poté zbude dost času si taky něco nakoupit. Třeba antistresové omalovánky. Nebo skládací skleničku na víno.