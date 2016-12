Na Červeném kopci vyroste unikátní domov důchodců. Se zvýšenou lékařskou péčí

Brno - Potřebují důkladnější lékařský dohled, v léčebnách dlouhodobě nemocných pro ně ale chybí místa. Jak zjistil Brněnský deník Rovnost, pro důchodce s podobnými požadavky plánuje vedení města a kraje vystavět nové zařízení se zvýšenou zdravotní péčí, v České republice dosud unikátní. Místo dosavadní léčebny na Červeném kopci.

Unikátní domov důchodců se zvýšenou lékařskou péčí nahradí na Červeném kopci dosud fungující léčebnu dlouhodobě nemocných (na snímku).Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Tam je nyní obsazených pětadvacet lůžek. Pacienti se nejspíš v dubnu příštího roku přesunou do brněnské Úrazové nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří v Polní ulici. „Areál na Červeném kopci zůstane prázdný. Chceme ho využít a vystavět objekt, který nabídne sociálně zdravotní péči," shrnul náměstek brněnského primátora Petr Hladík.

Nový typ zařízení se podle něj bude svou funkcí blížit domovu pro důchodce, nabídne však víc zdravotnické péče. „Metodika, jak má podobné prostředí fungovat, zatím v České republice není známá," upozornil Hladík.

Cíl projektu bude snížit tlak na léčebny dlouhodobě nemocných i domovy důchodců v Brně. „Ve městě chybí pro penzisty aktuálně asi dvě stovky míst," odhadl Hladík. Cena výstavby ani datum jejího zahájení zatím není jasná. Studie vznikne na jaře.

Na projektu bude spolupracovat město s vedením kraje. „Je to dobrá myšlenka, zatím je ale vše ve stádiu zrodu a závisí na budoucích dotačních možnostech. Prozkoumáme všechny dostupné cesty, jak zajistit peníze," sdělil náměstek jihomoravského hejtmana Marek Šlapal.

Problém u léčeben je podle Hladíka také fakt, že pojišťovna lidem platí jen čtyřicetidenní pobyt, přestože tam potřebují většinou zůstat déle. „V novém domově budou dlouhodoběji, protože péči zaplatí sociální i zdravotní pojištění," zmínil Hladík.

Víc zdravotní péče, než je obvyklé pro obyvatele domova důchodců, oceňuje ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Alice Švehlová. „Lékaři do domovů důchodců většinou dochází jen párkrát týdně. Pokud budou mít v zařízení větší úvazek, bude to plus. Pacienty budou lépe znát, operativně mohou třeba změnit léčbu," vysvětlila Švehlová.

Podle ředitelky České alzheimerovské společnosti Martiny Mátlové podobnou péči mnozí důchodci uvítají. „Hlavní výhoda je, že se pacienti nebudou muset přesouvat z nemocnice do domova důchodců, ale mohou zůstat na jednom místě," vyzdvihla.

Například lidé s demencí podle ní potřebují velmi kvalifikovanou ošetřovatelskou a zároveň sociální péči, ale zároveň nedává smysl, aby pobývali v nemocnicích. „Jeden speciální domov ale situaci nevyřeší, poptávka je velká," zhodnotila Mátlová.