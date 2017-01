Na Kamechy může vést lanovka. Stavbu tramvajové tratě totiž komplikuje podloží

Brno /INFOGRAFIKA/ - Dopravu na sídliště Kamechy může v budoucnu obstarat lanová dráha. Lanovky v Brně už vedení města ale několikrát navrhlo a zatím nikdy nedokončilo.

Nastoupit do kabinky a místo lidí v přeplněném autobusu sledovat cestou na Kamechy Brno v hlubině pod nohama? Lanovku jako novou dopravní možnost zvažuje Brno. Výstavbu tramvaje na bystrcké sídliště totiž zkomplikovala skála, kterou při průzkumu objevili geologové.

Jak zjistil Brněnský deník Rovnost, alternativou v podobě lanové dráhy se zabývá dopravní podnik. „Lanovka nepotřebuje rozsáhlé území, proto je snadnější ji připravit," zmínil ředitel podniku Miloš Havránek.

Potvrdil to i náměstek primátora Richard Mrázek. „Kvůli podloží se projekt tramvaje může prodražit o desítky až stovky milionů. Lanovka je v tomto případě možnost, kdyby projekt tramvaje nevyšel," prohlásil Mrázek. V současnosti město pořádá soutěž na projektanta trati a poté bude vědět víc ohledně nákladů.

Sídliště Kamechy má v současnosti přibližně čtyři tisíce obyvatel a spojení tam zajišťují autobusy. „Dopravu je třeba vyřešit. Navíc tady vzniká další obytný soubor Panorama," zdůraznil bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. Přesná trasa případné lanovky ale není známá.

Lanová dráha má několik výhod. „Nepotřebuje silnice, tunely ani koleje. Zároveň se obejde bez řidičů. Cestující nemusí stát v zácpách a provoz je díky elektromotorům ekologický," uvedla za brněnskou pobočku strojírenské firmy Doppelmayr Lea Klimešová.

Další výhodou jsou i náklady. „Když jsme počítali cenu trati na Kamechy, tak u tramvaje za miliardu korun byla alternativa lanovka za dvě stě milionů," upozornil Havránek.

Za výhodu považuje i to, že je cestování lanovkou zajímavé kvůli výhledům. Kapacita dráhy může podle Klimešové být až pět tisíc přepravených osob za hodinu v jednom směru a totéž v opačném.

Blíže k uskutečnění má ale jiná lanová dráha, která spojí Pisárky a Bohunice. Na konci března by totiž mohlo být uzavřené jednání s ministerstvem dopravy o případné dotaci na lanovou dráhu ke kampusu. „Lanovka by měla přepravit dva tisíce lidí za hodinu. Což by z části nahradilo současnou dopravu," poznamenal Mrázek.

Cesta od výstaviště do kampusu vzduchem zabere méně než deset minut. „Jedna z konečných lanovky by byla na parkovišti typu Park and Ride při Lipové ulici," vysvětlil náměstek Mrázek.

K neuskutečněným plánům patří i lanovka na Špilberk, s níž přišel bývalý primátor Richard Svoboda.

Lanovky zkouší i Londýn

Brno – Co spojuje Ústí nad Labem s hlavním městem Velké Británie? V obou provozují městskou lanovku. V Londýně dráhu lidé využívají k dopravě přes Temži. V Ústí spojuje obchodní centrum se zámkem Větruše. „Jednáme s krajem o zařazení lanové dráhy do integrovaného dopravního systému," řekl již dříve náměstek ústecké primátorky Jiří Madar. Lanovky mají i v Barceloně, Lyonu a dalších městech.

V České republice kromě Brna zvažují postavení lanovky také v Ostravě. „Nejambicióznější plány počítají s vedením tratě z Hrabůvky dál až do Bohumína. Částečně by měla plnit i funkci veřejné dopravy," uvedl už dříve ředitel Dolní oblasti Vítkovic Petr Koudela.

Také v Praze kromě dráhy na Petřín řeší další spojení lanovkou z Barrandova do Nových Butovic.