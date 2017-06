Na kožní lidé čekají v brněnských nemocnicích i měsíc

Kunštát /REPORTÁŽ/ – Zedník na lešení není žádná vzácnost. Ale dívat se pod ruce bednáři, skláři nebo mistru koláři, to už se nepoštěstí každý den. A co teprve, když si člověk může vzít do ruky dláto nebo zatočit nohama hrnčířským kruhem. Je libo společný snímek s vyfintěným panstvem z doby císařovny Sisi nebo známými herci? V Kunštátu na Blanensku na dvoudenních Svátcích řemesel byla kromě těchto možností k vidění i koňská show.