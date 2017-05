Na Lesnou přistaví trať tramvajové linky 5. Místní radnice ji ale nechce

Brno – Příští zastávka: Poliklinika Lesná. Takového hlášení se mají dočkat cestující tramvajové linky číslo pět, kteří budou chtít dojet až na konečnou tramvaje v Lesné. Brněnští radní v úterý pověřili dopravní podnik, aby připravil projektovou dokumentaci pro prodloužení tratě. „Propojí Merhautovu ulici s konečnou v Čertově rokli a tramvaj přivede k nádraží a poliklinice," popsala mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Stulír Drahomír

Radní podle náměstka primátora pro investice Richarda Mrázka reagovali na požadavek Brna-severu. „Tuto trasu představitelé tamní radnice požadovali," řekl Mrázek.

Podle starosty městské části Martina Malečka to ovšem není pravda. „Prodloužení tramvajové tratě jsme nechtěli. Lepší by pro nás bylo prodloužit autobusovou linku číslo 46 až do centra, jako tomu bylo při opravě ulice Milady Horákové. Loni jsme ovšem přijali usnesení, že pokud už trať opravdu prodlužovat, tak jižní cestou. Už dnes na Lesnou jezdí tramvaje linek 9 a 11 a to stačí," komentoval.

Představitelé Brna-severu dříve protestovali především proti severní variantě tratě až na Majdalenky. „Návrh trati křižoval prodejnu Zoo zóny, blízko také sídlí meteorologové, kteří by měli problémy se svými měřícími přístroji," přiblížil starosta Maleček. Nová trať bude měřit necelý kilometr. Využije už dříve hotového třísetmetrového úseku nad velkým městských okruhem.

Tramvaje budou nově stavět u Polikliniky a nádraží. „Doufám, že u nádraží vznikne v budoucnu nový velký přestupní uzel," uvedl náměstek Mrázek.

To je ale podle starosty Malečka těžko představitelné. „Nevím, kde by tam vznikl. U nádraží není místo," oponoval.

Brněnští radní v úterý také schvalovali výměnu pozemků pro stavbu tramvajové tratě do bohunického kampusu. „Nová trať umožní pomůže posílit dopravu do této části města, kam denně jezdí až čtyřicet tisíc lidí," informoval náměstek Mrázek.

Brno vymění svých skoro sedmnáct tisíc metrů čtverečních za necelých patnáct set, které vlastní Real spektrum Západní brána. „Směna byla jediná cesta, jak se k pozemkům dostat. Doplatí nám bezmála osmaosmdesát milionů korun," upřesnil Mrázek.